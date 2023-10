A- A+

conflito no oriente médio Única central elétrica de Gaza, parada por falta de combustível Situação ocorre após imposição de um "cerco total" por Israel

A única central elétrica da Faixa de Gaza ficou parada nesta quarta-feira (11) por falta de combustível, anunciou o chefe da Autoridade de Energia do enclave palestino, dois dias depois de Israel ter anunciado a interrupção do fornecimento de eletricidade.

"A única central elétrica na Faixa de Gaza parou às 14h00 (08h00 em Brasília) devido à falta de combustível", disse Jalal Ismail em comunicado.

Israel impôs um "cerco total" à Faixa de Gaza enquanto continua bombardeando alvos do Hamas, depois que os combatentes do grupo islâmico lançaram uma ofensiva mortal contra o território israelense no sábado.

"Decidimos cortar o fornecimento de água, eletricidade e combustível, e agora sua central eléctrica local ruiu e não há eletricidade em Gaza", disse o ministro israelense da Energia, Israel Katz, em comunicado.

'Continuaremos reforçando o cerco até que a ameaça do Hamas a Israel e ao mundo seja eliminada", acrescentou.

O ataque dos combatentes do Hamas deixou mais de 1.200 mortos em solo israelense. Em resposta, Israel lançou ataques aéreos que deixaram pelo menos 1.055 mortos na Faixa de Gaza, território controlado pelo movimento islâmico palestino.

