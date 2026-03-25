Qua, 25 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EDUCAÇÃO

Unicamp abre investigação interna sobre furto de material biológico

Professora foi presa em flagrante, mas já foi liberada

Reportar Erro
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - Foto: Thomaz Marostegan/Unicamp

A Reitoria da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) instaurou uma sindicância interna para apurar o furto de material de pesquisa que aconteceu no Instituto de Biologia da instituição.

O crime foi cometido no último fim de semana. Na segunda-feira (23), a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante a professora Soledad Palameta Miller, da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp.

A docente foi liberada na terça-feira (24). Segundo as autoridades, ela é suspeita de furtar o material do Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia.

Leia também

• Polícia Federal investiga furto de material de pesquisa na Unicamp

• Cachorro impede furto ao perceber invasão em apartamento em São Paulo

• Gigantes de IA dos EUA acusam rivais chineses de roubo em massa de dados

A PF cumpriu mandado de busca a apreensão e localizou o material com a professora.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu apoio técnico às autoridades policiais.

A docente pode responder por furto qualificado, fraude processual e transporte irregular de organismo geneticamente modificado.

A Agência Brasil tenta conseguir contato com a defesa da professora.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter