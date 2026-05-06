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Educação Unicap abre inscrições para o Vestibular 2026.2 com novas modalidades de ingresso Universidade Católica de Pernambuco oferece vagas em cursos presenciais, a distância (EaD) e semipresenciais

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) está com as inscrições abertas para o Vestibular 2026.2, oferecendo vagas em cursos presenciais, a distância (EaD) e semipresenciais.

O processo seletivo terá novidades, especialmente para as modalidades EaD e semipresencial, que passam a contar com seleção contínua, permitindo ao candidato se inscrever, realizar a redação online e, em caso de aprovação, efetuar a matrícula de forma imediata.

Para essas modalidades, o candidato pode optar entre fazer a redação virtual ou utilizar a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando edições de 2016 a 2025.

Os aprovados poderão ingressar ainda no segundo semestre de 2026, com dois períodos de entrada (Módulos A e B).

Já para os cursos presenciais, estão sendo ofertadas 665 vagas em graduações como Direito, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Medicina.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Unicap e seguem até o dia 9 de junho, com provas marcadas para o dia 14 de junho, no campus da universidade, no Recife.

Os candidatos aos cursos presenciais, exceto Medicina, podem escolher entre realizar a prova tradicional da Unicap ou utilizar a nota do Enem (2016 a 2025).

Para aqueles que desejam ingressar no curso de Medicina, a seleção será feita exclusivamente por meio de provas presenciais.

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