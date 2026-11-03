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VESTIBULAR Unicap abre inscrições para o Vestibular 2027.1 Seleção oferece opções presenciais, EaD e semipresenciais; provas presenciais serão aplicadas em 13 de dezembro

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu as inscrições para o Vestibular 2027.1, com 2.380 vagas distribuídas em 43 cursos de graduação.

Os candidatos podem concorrer a oportunidades nas modalidades presencial, semipresencial e de ensino a distância (EaD). Os editais específicos foram publicados.

As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição.

Cursos e orientações

Do total de vagas, 1.910 são destinadas aos 28 cursos presenciais. Entre as graduações disponíveis estão Direito, Fisioterapia, Engenharia da Complexidade, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Medicina.

A seleção também inclui quatro novos cursos presenciais: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Terapia Ocupacional. Nas modalidades semipresenciais, as novidades são Produção Audiovisual e Mídias Sociais Digitais.

Os candidatos aos cursos presenciais poderão escolher até duas opções de curso e turno, além de optar por uma das formas de ingresso: prova presencial da universidade, aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou resultado do International Baccalaureate Diploma Programme (IB).

Para Medicina, a seleção será exclusivamente por meio da prova tradicional da Unicap, sem possibilidade de ingresso pelas notas do Enem ou do IB.

As taxas de inscrição variam conforme o curso e a modalidade de ingresso. Para os cursos presenciais, a inscrição custa R$ 150 para quem optar pela prova ou R$ 75 para ingresso pela nota do Enem.

Já nos cursos EaD e semipresenciais, os valores são de R$ 70 e R$ 35, respectivamente. A exceção é para o curso de Medicina, cujo valor da inscrição é de R$ 500.

As provas presenciais serão realizadas em 13 de dezembro de 2026. O local de aplicação será divulgado no dia 11 do mesmo mês, no site da instituição.

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