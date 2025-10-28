A- A+

Vestibular Unicap lança novos cursos e abre inscrições para o Vestibular 2026 Universidade amplia oferta de graduações e aposta em áreas voltadas à tecnologia e inovação

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu, nesta terça-feira (28), as inscrições para o Vestibular 2026. Os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de dezembro, com provas marcadas para o dia 14 de dezembro. Este ano, a instituição apresenta novidades na grade de cursos e amplia modalidades de ensino, buscando atender às novas demandas do mercado de trabalho e à diversidade de perfis dos estudantes.

Novos cursos voltados à tecnologia e ao mercado digital

Entre as principais novidades está o bacharelado em Inteligência Artificial, que chega com o objetivo de formar profissionais qualificados para atuar em um dos setores mais promissores da atualidade. Também estreiam os cursos tecnológicos em Mídias Sociais Digitais e Banco de Dados, reforçando a aposta da Unicap na formação voltada ao universo digital e à inovação.

Mais flexibilidade nas modalidades de ensino

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis passam a ser oferecidos tanto na modalidade presencial quanto a distância (EaD). Essa ampliação visa atender estudantes que buscam flexibilidade para conciliar estudos com outras atividades.

As licenciaturas também acompanham essa tendência. Agora, a maioria será oferecida de forma presencial e semipresencial, com exceção de Ciências da Religião, que permanecerá apenas na modalidade semipresencial.

Formas de ingresso e uso da nota do Enem

Os candidatos aos cursos presenciais poderão optar por participar com a nota do Enem (2015 a 2024) ou realizar a prova presencial, no dia 14 de dezembro. Para o curso de Medicina, o ingresso será exclusivamente por prova presencial.

Já os estudantes que optarem por cursos semipresenciais ou EaD poderão concorrer com a nota do Enem ou realizar a prova on-line, também marcada para o mesmo dia.

Cursos oferecidos no Vestibular 2026

Bacharelados

Administração (presencial e EaD)

Arquitetura e Urbanismo (presencial)

Ciência da Computação (presencial)

Ciências Biológicas (presencial)

Ciências Contábeis (presencial e EaD)

Ciências Econômicas (presencial)

Direito (presencial)

Enfermagem (presencial)

Engenharia Civil (presencial)

Engenharia da Complexidade (presencial)

Engenharia de Produção (presencial)

Farmácia (presencial)

Filosofia (presencial)

Fisioterapia (presencial)

Fonoaudiologia (presencial)

Jornalismo (presencial)

Inteligência Artificial (presencial)

Medicina (presencial)

Nutrição (presencial)

Psicologia (presencial)

Publicidade e Propaganda (presencial)

Teologia (presencial)

Licenciaturas

Ciências Biológicas (presencial e semipresencial)

Ciências da Religião (semipresencial)

Filosofia (presencial e semipresencial)

História (presencial e semipresencial)

Letras Português (presencial e semipresencial)

Letras Português e Inglês (presencial e semipresencial)

Matemática (presencial e semipresencial)

Pedagogia (presencial e semipresencial)

Tecnólogos

Banco de Dados (presencial)

Gestão de Recursos Humanos (EaD)

Jogos Digitais (presencial)

Logística (EaD)

Mídias Sociais Digitais (presencial)

Sistemas para Internet (presencial)

Serviço

Inscrições: de 28 de outubro a 9 de dezembro de 2025

Provas: 14 de dezembro de 2025

Mais informações: vestibular.unicap.br

Com informações da assessoria

Veja também