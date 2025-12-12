A- A+

Educação Unicap aplica provas do Vestibular 2026.1 neste domingo (14) Estão sendo oferecidas 3.290 vagas, distribuídas em 29 cursos presenciais, sete semipresenciais e quatro na modalidade EaD

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realiza as provas do Vestibular 2026.1 neste domingo (14), das 8h15 às 13h15. Ao todo, estão sendo oferecidas 3.290 vagas, distribuídas em 29 cursos presenciais, sete semipresenciais e quatro na modalidade EaD (Ensino a Distância).

As provas para os cursos presenciais, semipresenciais e a distância serão aplicadas em uma única etapa, com caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos deverão chegar com, no mínimo, uma hora de antecedência portando um documento de identificação oficial com foto. Não será permitido uso de celular nem de qualquer outro equipamento eletrônico.

O processo seletivo incluirá a redação e a resolução de um conjunto de questões objetivas. Cada prova, assim como o texto produzido, receberá uma pontuação que varia de zero a mil.



Entre as novidades, a Unicap está introduzindo o novo bacharelado em Inteligência Artificial, um curso inovador que visa formar profissionais capacitados para atuar em um dos setores mais promissores da atualidade.

A universidade passa a oferecer os cursos tecnológicos em Mídias Sociais Digitais e Banco de Dados, preparando os alunos para os desafios do mundo digital.

Outra grande novidade é a ampliação da oferta dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, que agora estarão disponíveis tanto na modalidade presencial quanto na Educação a Distância (EaD). Os que optarem pelo formato EaD terão a possibilidade de fazer os dois cursos em 5 anos.

Nas licenciaturas, a Unicap passa a oferecer os cursos de forma presencial e semipresencial, exceto para o curso de Ciências da Religião, que será disponibilizado apenas na modalidade semipresencial.

Programação

Os candidatos, seus pais e acompanhantes serão recebidos com uma programação especial, que inclui serviços na área de saúde, como aferição de pressão, reflexologia podal, ventosaterapia, avaliação de tipo respiratório, triagem metabólica e ação de hidratação.

A programação prevê também música ao vivo na biblioteca, com o MPB Unicap e serviços de autocuidado e beleza para a família dos feras.

Além disso, atividades especiais foram preparadas por professores e alunos de diversos cursos para tirar dúvidas sobre as profissões e a jornada acadêmica, com apresentação de projetos desenvolvidos ao longo dos semestres letivos.

