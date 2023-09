A- A+

Notícia Unicap celebra 80 anos com show e homenagens no Teatro de Santa Isabel Evento acontecerá na quarta (20), às 19h, com apresentação de Geraldinho Lins e de um grupo formado por professores, funcionários, alunos e ex-alunos da instituição

Em comemoração aos 80 anos da Universidade Católica de Pernambuco, a instituição preparou uma celebração, nesta quarta (30), no Teatro Santa Isabel, para homenagear instituições e personalidades que contribuíram com a trajetória da Unicap. O evento terá apresentação do grupo “MPB Unicap”, formado por professores, funcionários, alunos e ex-alunos, além de uma participação especial de Geraldinho Lins.

Primeira universidade católica do Norte e Nordeste e a quarta do Brasil, a Unicap começou em abril de 1943, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Manoel da Nóbrega. As primeiras atividades aconteceram nas instalações do antigo Colégio Nóbrega e no casarão histórico, localizado no estacionamento dos professores e funcionários.

Atualmente, a Unicap é um complexo universitário formando por seis escolas: Ciências Jurídicas; Ciências da Vida e Saúde; Comunicação; Educação e Humanidades; Gestão, Economia e Política; e Unicap Icam Tech, esta última fruto de parceria com o Institut Catholique d'Arts et Métiers.

A Católica oferece dez programas de pós-graduação entre mestrados e doutorados: Ciências da Linguagem, Ciências da Religião, Desenvolvimento de Processos Ambientais, Direito, Engenharia Civil, Filosofia, História, Indústrias Criativas, Psicologia Clínica e Teologia. Ainda na pós-graduação, são dezenas de cursos de especialização, além da Católica Business School, que oferece MBA´s e LLM´s (formação executiva na área jurídica).

