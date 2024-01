Unicap concede título de Doutor Honoris Causa para Ministro da Educação do Vaticano

A- A+

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) se prepara para conceder o título de Doutor Honoris Causa ao Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, Ministro da Educação do Vaticano e professor visitante da instituição. O evento está marcado para a próxima quinta-feira (25), às 16h, no auditório G2 da universidade.

Dom Tolentino é poeta, ensaísta, filósofo e teólogo português com diversos livros publicados. Ele também é prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Cúria Romana, um cargo equivalente ao de ministro, já que o Vaticano é um Estado independente.

Antes de ser nomeado como prefeito do Dicastério, Dom Tolentino foi diretor da Biblioteca Apostólica Vaticana e Arquivista. No final do ano passado, ele venceu o Prêmio Pessoa 2023, uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos que visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.

Este será o seu primeiro título de Doutor Honoris Causa no Brasil. Os membros do júri consideraram que Tolentino de Mendonça é “uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea portuguesa e europeia”, que tem se destacado também “no ensino universitário, no ensaio de reflexão teológica e filosófica e na poesia”.

Relação com a Unicap

A relação de Tolentino de Mendonça com a Unicap não é de hoje. Em 2009, ele começou a dar cursos e ministrar palestras na Universidade. Em agosto de 2015, por iniciativa do Reitor da instituição, Padre Pedro Rubens, a Universidade, em parceria com a Editora Paulinas, lançou “A Leitura Infinita – A Bíblia e a sua interpretação”, seu primeiro livro no Brasil.

Em 2017, Dom Tolentino voltou à Unicap para fazer o lançamento do livro “Libertar o Tempo” durante a Semana de Estudos Bíblicos, promovida pelo Programa de Pós-Graduação e pela Graduação em Teologia da Católica. O evento contou com a presença do jurista e imortal da Academia Pernambucana de Letras, José Paulo Cavalcanti Filho, que fez a apresentação da obra.

Dos nove livros do Cardeal editados no Brasil, três foram lançados pela Unicap - os dois mencionados acima e “A Construção de Jesus”, de 2018. O texto de Dom Tolentino pode ser visto ainda em outra publicação no Brasil. Ele assina a apresentação da obra “A Mesa de Deus” (Editora Record, 2022), de autoria da pesquisadora gastronômica Maria Lectícia Monteiro Cavalcanti, esposa de José Paulo Cavalcanti.

Dom Tolentino também é professor e foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa até a sua nomeação episcopal em junho de 2018. Na mesma instituição, atuou como diretor da Faculdade de Teologia. Veja, abaixo, os livros de sua autoria publicados no Brasil:

Elogio da sede - (Ed. Paulinas) 2018

A Construção de Jesus: a dinâmica Narrativa de Lucas – (Ed. Paulinas & Unicap) 2018

Libertar o tempo. Para uma arte espiritual do presente – (Ed. Paulinas) 2017

Um Deus que dança: itinerários para a oração (Ed. Paulinas) 2016

A mística do instante: O tempo e a promessa (Ed. Paulinas) 2016

A Leitura Infinita: Bíblia e Interpretação (Ed. Paulinas & Unicap) 2015

Nenhum Caminho será longo (Ed. Paulinas) 2013

Pai nosso que estás na terra. O Pai-nosso aberto a crentes e não crentes (Ed. Paulinas) 2013

O tesouro escondido: Para uma busca interior - (Ed. Paulinas) 201



Veja também

internacional Blinken visitará a África Subsaariana para impedir avanços da Rússia e da China