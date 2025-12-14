A- A+

VESTIBULAR Unicap divulga temas da redação do Vestibular 2026 Inteligência Artificial na Medicina e pequenos gestos em favor do meio ambiente nortearam as propostas aplicadas neste domingo (14)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realizou, na manhã deste domingo (14), as provas do Vestibular 2026.1. Entre os destaques do processo seletivo, a Comissão de Aplicação do Vestibular (Coave) apostou em temas atuais e socialmente relevantes para a redação, diferenciando as propostas de acordo com os cursos escolhidos pelos candidatos.

Para os vestibulandos do curso de Medicina, o desafio foi produzir uma dissertação-argumentativa sobre o uso da Inteligência Artificial na prática médica. A proposta foi acompanhada por dois textos de apoio.

Um deles, um infográfico da Revista Veja, apresentou os chamados “ganhos reais” da tecnologia em áreas como triagem, análise de imagens, biomarcadores, previsão e tratamento de doenças.

O segundo texto trouxe uma reflexão crítica sobre os limites e as potencialidades da inovação tecnológica na área da saúde, destacando que a Inteligência Artificial não substitui o médico, mas atua como ferramenta de apoio, lembrando que falhas podem ter consequências graves na medicina.

A partir desses subsídios, os candidatos foram convidados a defender um ponto de vista fundamentado sobre o tema.

Já os candidatos aos demais cursos da instituição também elaboraram uma dissertação-argumentativa, desta vez a partir da temática ambiental.

Os textos de apoio incluíram um poema de Ricardo Azevedo e um trecho de reportagem do site classic.exame.com, que relatava o hábito do escritor Millôr Fernandes de recolher lixo durante suas caminhadas pela praia do Arpoador, no Rio de Janeiro.

A proposta incentivou a reflexão sobre a importância dos pequenos gestos individuais no cuidado com o meio ambiente.

Além da aplicação das provas, a Unicap promoveu uma programação especial de acolhimento para candidatos, pais e acompanhantes.

A iniciativa contou com serviços na área de saúde, como aferição de pressão arterial, reflexologia podal, ventosaterapia, auriculoterapia, triagem metabólica, testes de audiometria e ação de hidratação. O público também acompanhou apresentação musical do MPB Unicap e teve acesso a serviços de beleza e bem-estar.

Equipes responsáveis por bolsas e financiamentos, intercâmbio e matrícula estiveram disponíveis para prestar esclarecimentos e tirar dúvidas dos candidatos e familiares.

A acolhida contou ainda com a presença do reitor, padre Pedro Rubens, do vice-reitor, padre Delmar Cardoso, do pró-reitor de Graduação, Degislando Nóbrega, e da pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Valdenice Raimundo.

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também