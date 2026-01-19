A- A+

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) já formou, em 82 anos de atividades, mais de 100 mil alunos e agora vive um novo ciclo com o início da gestão do professor doutor padre Carlos Fritzen, que chega como o 10º reitor da instituição anteriormente comandada pelo padre Pedro Rubens, durante 20 anos.

Fritzen toma posse publicamente em sessão solene que será realizada na tarde de 2 de fevereiro, no 1º andar do bloco G da instituição, localizada no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Visita do novo reitor à Folha de Pernambuco ocorreu nesta segunda (19) | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O padre visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (19) e convidou a direção do jornal para prestigiar o evento. Junto com a assessora de comunicação da Unicap, Paula Losada, foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor operacional, José Américo Lopes Góis; pela editora-chefe, Leusa Santos; pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

Ao final da visita, recebeu das mãos de Mariana Costa um exemplar do livro "Usina Cucaú: O Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável" [leia a sinopse no final do texto].

Durante entrevista, Fritzen definiu os focos que vão guiar os passos dessa nova direção. Segundo o padre, o comando não vai substituir o antigo, mas promete dar continuidade ao que já foi construído até aqui.

Entre os planos, destaca o novo reitor, estão a redução de mensalidades e o letramento digital dos professores, tendo como norte princípios da sustentabilidade, inovação e humanismo.

“Temos o desafio de deixar a universidade mais atualizada no sentido de usar a automação das tecnologias. O principal é revisar toda a parte curricular. As novas profissões e demandas exigem uma resposta. Nós temos trabalhado muito com diversos atores, mas precisamos intensificar os nossos propósitos e parcerias com empresas. É um desafio, porque as coisas sempre se renovam e nós, enquanto universidade, temos essa missão”, explicou.

Redução de mensalidade para aumentar competitividade

Atualmente, a universidade possui mais de 40 cursos de graduação que contam com cerca de 7,3 mil estudantes. Já os diversos programas de pós-graduação abrangem cerca de 1,2 mil alunos.

A partir de um redesenho organizacional para tornar a Unicap mais acessível e competitiva, uma das primeiras implementações de 2026 é a redução nas mensalidades de diversos cursos. As diminuições no preço serão entre 15% e 67%, segundo o reitor.

De acordo com Fritzen, a previsão é de que os descontos passem a valer a partir do segundo semestre de 2026.

“A gente já fez uma reprecificação em alguns cursos, mas isso é o ponto inicial. Eu tenho uma visão de que precisamos revisar o todo. Esta é uma decisão de gestão estratégica que reforça nossa missão jesuíta de ampliar o acesso à educação superior de qualidade. Tornar a Unicap mais acessível é também torná-la mais justa e comprometida com a transformação social”, acrescentou.

Veja o percentual de descontos por curso

Ciências Contábeis – 50%



Direito (noite) – 30%



Jornalismo – 30%



Psicologia (noite) – 30%



Ciência da Computação (noite) – 30%



Enfermagem – 35%



Fisioterapia – 58%



Fonoaudiologia – 64%



Farmácia – 58%



Nutrição – 58%



Ciências Biológicas (Bacharelado) – 67%

Plano de letramento digital

Ainda durante a gestão de Carlos Fritzen, os professores da Unicap vão passar por uma espécie de letramento digital, que visa ensiná-los a como trabalhar com as diversas tecnologias, entre elas a inteligência artificial, na sala de aula, de forma proveitosa e responsável.

“Toda a questão da IA é recente e muitas pessoas têm dúvidas, o que gera desafios internos. Precisamos de uma ferramenta que esteja a serviço de toda a universidade. O letramento é uma etapa importante para todo o corpo docente e técnico. A IA não é inimiga da gente. Tem muita coisa que se faz com ela. Pode fazer o bem e o mal, mas eu estou apontando para o lado que colabora com o ser humano para que ele se coloque na função principal e não substitua máquina. O ser humano nunca deixou de ser figura central do processo”, complementou.

“Já temos desenvolvimentos internos de IA que agilizam, por exemplo, o processo de matrícula ou de certificação digital. Tudo isso já está sendo instrumentalizado. Temos um grupo que desenvolve projetos específicos e vai fazer esse letramento agora em fevereiro”, finalizou.

Saiba mais sobre "Usina Cucaú: O Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável"

Lançado em setembro de 2024, o livro "Usina Cucaú: O Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável" retrata a história de sucesso de uma das maiores geradoras de emprego e renda do estado, que está erguida na Zona da Mata, onde a cana-de-açúcar é plantada há quase 500 anos.

A área cultivada é estratégica e situada próxima ao Oceano Atlântico, onde não há ameaças de secas e os rios são perenes. Instalada em Rio Formoso, a Cucaú tem 134 anos de história.

“Formada por um grupo de franceses, a Companhia Geral de Melhoramentos tinha o objetivo de entrar em contato com a estrutura ferroviária da região, mas decidiu ir além e adquiriu o Engenho Cucaú. Na época, até poderia se imaginar, mas ninguém sabia de fato que estava sendo construído o que é hoje uma das maiores usinas de Pernambuco”, diz o exemplar.

O projeto de desenvolvimento da Usina Cucaú ganhou forma e impulso quando entrou em nova fase, a partir de 1943, ano em que o empresário Armando de Queiroz Monteiro adquiriu o empreendimento. Ele chegava com o grande desafio de modernizar e fazer de Cucaú uma das maiores produtoras de açúcar de Pernambuco. E esse sonho passou do pai para filhos, Armando, Múcio e Rômulo, a partir de 1989, quando o empresário faleceu.

Cada um, da sua forma, acrescentou história e desenvolvimento à Usina. O primogênito, Armando Monteiro Filho, liderou a diversificação dos negócios ocorrida entre os anos 1960 e 1990. Rômulo Monteiro contribuiu de forma significativa para que o parque agroindustrial se consolidasse, e Múcio Monteiro teve participação profícua até março de 1972, quando faleceu precocemente em acidente de avião.

“A partir de 2000, uma nova transformação ocorreu em Cucaú. Foi quando o empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM e filho de Armando Monteiro Filho, assumiu o controle acionário da Usina. A nova gestão modernizou ainda mais a empresa como um todo, expandindo sua produção e estabelecendo uma ampla reforma administrativa, que a reposicionou no setor sucroenergético. Sob o comando de Eduardo Monteiro, o que se vê é uma usina robusta, geradora de empregos em toda a região, fabricante de vários produtos originados da cana-de-açúcar e com projetos e ações que valorizam a preservação ambiental e o desenvolvimento social”, complementa o livro.

Veja também