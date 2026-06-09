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CIDADANIA E EDUCAÇÃO Unicap promove 3º Fórum da Juventude em Defesa dos Espaços de Memória nesta quinta-feira (11) Evento integra projeto extensionista e ocorre com o intuito de estimular o protagonismo juvenil na defesa dos direitos humanitários e democráticos

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realiza, nesta quinta-feira (11), das 9h às 12h, o 3º Fórum da Juventude em Defesa dos Espaços de Memória, que tem o objetivo de estimular o protagonismo juvenil na defesa dos direitos humanos, dos espaços de memória e da democracia. O evento ocorre no Auditório G II, no 1º andar do bloco G da instituição.

Por meio de metodologias ativas desenvolvidas junto a escolas públicas situadas no entorno do Memorial da Democracia de Pernambuco Fernando Vasconcellos Coelho, o evento faz parte das ações de um projeto de extensão dedicado à promoção da educação cidadã e da preservação da memória democrática.

O projeto utiliza como referências o Relatório da Comissão da Memória e Verdade Dom Helder Camara de Pernambuco, as Cartas Conciliares de Dom Helder Camara e documentos históricos disponibilizados pela Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco.

O fórum conta com a participação de estudantes e professores das Escolas de Referência em Ensino Médio Dom Vital, Dom Bosco, Ageu Magalhães e José Vilela, que vão apresentar experiências e atividades desenvolvidas ao longo do projeto extensionista.

Além disso, o projeto deu origem ao Fórum da Juventude em Defesa dos Espaços de Memória nas redes sociais como produto de mobilização e continuidade das ações, um caminho de expansão do diálogo com a comunidade e de fortalecer o engajamento da juventude em torno da temática da memória e da verdade.

A programação também inclui mesa de abertura, apresentações das experiências extensionistas e momentos de diálogo entre estudantes, convidados e docentes, reforçando a importância da preservação da memória histórica como instrumento de formação cidadã e fortalecimento democrático.

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