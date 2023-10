Unicap promove ação social gratuita durante a Festa de São Francisco

A- A+

Celebrando os 800 anos da Ordem Franciscana, o Convento de São Francisco em Olinda promove nesta semana a Festa de São Francisco. O evento, que vai até esta quarta-feira (4), contará com uma programação especial que reúne shows, serviços para a população e momentos de religiosidade. Na tarde desta terça (3) a ação social conta com o apoio da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que promove atendimentos de saúde gratuitos.

Os serviços serão oferecidos por meio do projeto de extensão "Caravana da Saúde” da universidade, que possibilita o acesso da população a diversos atendimentos.

Estão disponíveis os seguintes serviços:

Vacinação

Aferição da pressão arterial

Teste de glicemia

Avaliação nutricional

Orientação sobre uma alimentação saudável

Rastreamento de interações medicamentosas

Orientações sobre uso de medicamentos.

Palestra e exercícios sobre incontinência urinária

Atenção à Saúde Auditiva (tontura e triagem auditiva, com a cabine de audiologia)

Palestra sobre envelhecimento e qualidade de vida

Roda de Conversa sobre cuidados com a saúde mental e bem-estar

Avaliação Médica

A programação da Festa de São Francisco segue durante a noite com a realização de uma quermesse e diversos shows. Nesta terça as apresentações são de Coco da Cocada, Bateria Baquetando e Senzala Show. Já na quarta, se apresentam a Bateria Auê e a Orquestra do Maestro Oséias.

Amanhã, a celebração religiosa inicia com uma procissão, que será realizada às 17h. Logo em seguida, uma missa de encerramento será celebrada pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, às 19h.

O evento conta com apoio da Unicap, Parque das Religiões, Prefeitura de Olinda, Fundarpe e Secretaria Estadual de Cultura.

Veja também

brasil Novo modelo de passaporte começa a ser emitido pelo governo