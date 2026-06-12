A- A+

UNICAP Unicap promove debate gratuito sobre direitos e proteção à pessoa idosa na segunda-feira (15) Em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, evento terá palestras com especialistas do MPPE, OAB-PE e Tribunal de Justiça

Com a proximidade do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realiza, na segunda-feira (15), uma manhã de debates, orientações e atividades culturais.



Promovido pelo programa Unicap Prata, o evento acontecerá das 8h ao meio-dia, no Auditório Dom Helder Camara, localizado no Bloco A da instituição, no bairro da Boa Vista.



A entrada é aberta ao público, sendo direcionada a idosos, familiares, cuidadores, estudantes e profissionais da área.



Programação do evento

A programação contará com palestras ministradas por especialistas que atuam diretamente na rede de proteção e garantia de direitos.



Entre os convidados confirmados estão a promotora de Justiça Luciana Dantas, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE); a psicóloga Diane Varisto, do Juizado Especial Criminal da Pessoa Idosa; e o professor José Maria, representante da Comissão da Pessoa Idosa da OAB-PE, além da professora Sarah Lima.

Unicap promove encontro em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Foto: Freepik

O objetivo do encontro é sensibilizar a sociedade e a comunidade acadêmica sobre os diferentes tipos de violência que afetam a população idosa, como abusos físicos, psicológicos, financeiros, negligência e abandono, além de disseminar as diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa e fortalecer os canais de denúncia.

O evento é fruto de uma parceria entre a Unicap, o MPPE, o Juizado Especial Criminal, a OAB-PE, a Gerência do 1º Distrito Sanitário do Recife, o Conselho Municipal (COMDIR Recife) e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI-PE).

Veja também