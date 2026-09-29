Unicap promove feira de serviços gratuita em celebração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa
Iniciativa do projeto Unicap Prata oferece atendimento médico, orientação jurídica, oficinas e acolhimento socioemocional nesta quinta (1º)
No Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado nesta quinta-feira (1º), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), sediará uma feira de serviços gratuita voltada para a saúde, bem-estar e garantia de direitos da população idosa.
O projeto, intitulado como Unicap Prata, acontece das 8h às 15h no campus da instituição, localizada na Rua do Príncipe, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A feira ocupará o Auditório Dom Helder Câmara, o Hall do Bloco A e o Espaço Asa Branca da universidade.
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Com o tema “Pessoa Idosa: Protagonista de Direitos, Sabedoria e Transformação Social”, a programação abre às 8h com a apresentação do Grupo de Capoeira Chapéu de Couro, seguida por palestras educativas.
Ao longo do dia, serão oferecidos serviços e orientações em diversas áreas. Na saúde, haverá triagem oftalmológica com a Fundação Altino Ventura, aferição de pressão, fisioterapia, terapias integrativas, meditação e aplicação de óleos essenciais, além de uma oficina sobre organização da caixa de medicamentos.
A programação também reúne atendimento em psicologia, com roda de conversa e grupo de apoio socioemocional, fonoaudiologia, com avaliação auditiva e da deglutição, farmácia, com orientação sobre medicamentos, e nutrição, com avaliação e orientações nutricionais.
O evento contará ainda com orientação jurídica, informações sobre violência contra a pessoa idosa, ações da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), Instituto de Pesquisas da Terceira Idade (IPETI) e BuscaVida.
Além disso, ocorrerão oficinas, como a de produção de rosas com a médica Sarah Lima, e a ação "Jardim Solidário", que permite a troca de plantas por alimentos não perecíveis.
Confira a programação completa:
8h: Térreo abertura, no Auditório Dom Helder
Saudação de acolhida
Apresentação de Capoeira "Grupo Chapéu de Couro"
Palestras:
Pessoa idosa protagonista de direitos, sabedoria e transformação social.
Serviços de saúde
Bloco A - Térreo - Espaço Asa Branca Oftalmologia Altino Ventura (Triagem)
Bloco A - Térreo
ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer)
Oab - Pernambuco
Fisioterapia (Pessoas idosas e fisioterapia)
Chás medicinais
Orientação jurídica com advogados - (Cedpi/Oab-pe)
Orientação sobre violência contra pessoa idosa
IPETI - Instituto de Pesquisas da Terceira Idade
BuscaVida - Orientações
Oficina de rosas, com a médica Sarah Lima
Atendimento
Saúde do idoso
Terapias integrativas (aplicação de óleos essenciais, meditação, entre outros)
Aferição de pressão arterial
Orientações em saúde
Oficina de montagem e organização da caixinha de remédios para os idosos
Escola de saúde
Bloco A - Térreo - Espaço Asa Branca
Psicologia: Atendimento
Psicologia: Roda de conversa com a psicóloga Dora França
Psicologia: Grupo de apoio socioemocional psicóloga Natália Tavares
Fonoaudiologia: Atendimento e orientação
Avaliação auditiva (Audiometria)
Avaliação da deglutição
Farmácia: Orientação medicamentosa
Nutrição: Orientação e avaliação nutricional
Troca de plantas: jardim solidário por alimentos não perecíveis