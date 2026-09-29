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EVENTO Unicap promove feira de serviços gratuita em celebração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa Iniciativa do projeto Unicap Prata oferece atendimento médico, orientação jurídica, oficinas e acolhimento socioemocional nesta quinta (1º)

No Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado nesta quinta-feira (1º), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), sediará uma feira de serviços gratuita voltada para a saúde, bem-estar e garantia de direitos da população idosa.



O projeto, intitulado como Unicap Prata, acontece das 8h às 15h no campus da instituição, localizada na Rua do Príncipe, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A feira ocupará o Auditório Dom Helder Câmara, o Hall do Bloco A e o Espaço Asa Branca da universidade.

Com o tema “Pessoa Idosa: Protagonista de Direitos, Sabedoria e Transformação Social”, a programação abre às 8h com a apresentação do Grupo de Capoeira Chapéu de Couro, seguida por palestras educativas.



Ao longo do dia, serão oferecidos serviços e orientações em diversas áreas. Na saúde, haverá triagem oftalmológica com a Fundação Altino Ventura, aferição de pressão, fisioterapia, terapias integrativas, meditação e aplicação de óleos essenciais, além de uma oficina sobre organização da caixa de medicamentos.

A programação também reúne atendimento em psicologia, com roda de conversa e grupo de apoio socioemocional, fonoaudiologia, com avaliação auditiva e da deglutição, farmácia, com orientação sobre medicamentos, e nutrição, com avaliação e orientações nutricionais.

O evento contará ainda com orientação jurídica, informações sobre violência contra a pessoa idosa, ações da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), Instituto de Pesquisas da Terceira Idade (IPETI) e BuscaVida.



Além disso, ocorrerão oficinas, como a de produção de rosas com a médica Sarah Lima, e a ação "Jardim Solidário", que permite a troca de plantas por alimentos não perecíveis.



Confira a programação completa:

8h: Térreo abertura, no Auditório Dom Helder

Saudação de acolhida

Apresentação de Capoeira "Grupo Chapéu de Couro"

Palestras:

Pessoa idosa protagonista de direitos, sabedoria e transformação social.

Serviços de saúde

Bloco A - Térreo - Espaço Asa Branca Oftalmologia Altino Ventura (Triagem)

Bloco A - Térreo

ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer)

Oab - Pernambuco

Fisioterapia (Pessoas idosas e fisioterapia)

Chás medicinais

Orientação jurídica com advogados - (Cedpi/Oab-pe)

Orientação sobre violência contra pessoa idosa

IPETI - Instituto de Pesquisas da Terceira Idade

BuscaVida - Orientações

Oficina de rosas, com a médica Sarah Lima

Atendimento

Saúde do idoso

Terapias integrativas (aplicação de óleos essenciais, meditação, entre outros)

Aferição de pressão arterial

Orientações em saúde

Oficina de montagem e organização da caixinha de remédios para os idosos

Escola de saúde

Bloco A - Térreo - Espaço Asa Branca

Psicologia: Atendimento

Psicologia: Roda de conversa com a psicóloga Dora França

Psicologia: Grupo de apoio socioemocional psicóloga Natália Tavares

Fonoaudiologia: Atendimento e orientação

Avaliação auditiva (Audiometria)

Avaliação da deglutição

Farmácia: Orientação medicamentosa

Nutrição: Orientação e avaliação nutricional

Troca de plantas: jardim solidário por alimentos não perecíveis







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