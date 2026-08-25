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CIDADANIA Unicap promove semana de debates sobre democracia, moradia e justiça social; saiba mais A V Semana Dom Helder Camara de Direitos Humanos inicia nesta quarta (26) e segue até a próxima sexta-feira (28)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) promove, de quarta (26) até sexta-feira (28), a V Semana Dom Helder Camara de Direitos Humanos, que tem o objetivo de reforçar o compromisso da instituição com a defesa da justiça social, da dignidade humana e da democracia.

Com uma programação que reúne conferências, seminários, exposições, atividades acadêmicas e ações de sensibilização, esta edição foi inspirada no legado de dom Helder Camara e terá a Cáritas como entidade homenageada.

Na solenidade de abertura, que ocorre nesta quarta-feira (26), às 9h, no Auditório G2, será assinado um Termo de Cooperação entre a Unicap e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

A partir das 13h, a Biblioteca Central vai receber a abertura da exposição “Dom Helder Camara: uma luta por Teto, Moradia e Habitação”, do Instituto Dom Helder Camara (IDeC).

Essa mostra retrata uma das bandeiras históricas do religioso pernambucano: a defesa do direito à moradia e de melhores condições de vida para a população mais vulnerável.

A programação também conta com a participação da pesquisadora Miriam Schettini, Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow, que estará à frente de atividades realizadas pelo Doutorado em Direito.

Os encontros vão abordar a promoção dos direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a dimensão ambiental e social do Acordo União Europeia-Mercosul e os direitos dos povos indígenas.

Conduzida pela pela professora Cristina Buarque, a palestra “Erosão das democracias e soberania”, que ocorre às 15h, no Auditório Dom Helder, será um dos destaques do dia da abertura.

Às 18h, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promoverá uma homenagem pelos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR).

Outros dias

Na quinta-feira (27), a agenda prossegue com discussões sobre justiça de transição, direito à moradia, propriedade, instrumentos urbanos, água e saneamento.

Um dos destaques do dia será o debate sobre justiça de transição, que reunirá Cristina Buarque, Helder Remígio, Edival Caja, Amparo Araújo e Pedro Xavier.

A programação também inclui um seminário sobre instrumentos urbanos municipais e propriedade e um minicurso voltado à luta por moradia e habitação na perspectiva de dom Helder Camara.

A agenda também terá outra palestra sobre os direitos humanos à água e ao saneamento, com o professor e doutor Sandoval Alves, da Escola de Humanidades/Humanitas da Unicap.

À noite, a programação ganha um caráter especial com a celebração dos 27 anos da partida de dom Helder Camara. No Santuário de Fátima, haverá concerto às 18h, seguido de missa às 19h.

Na sexta-feira (28), os debates contemplam temas como injustiça climática, estoque imobiliário, atuação do Ministério Público, educação escolar quilombola e direito à comunicação.

Ao longo da manhã, às 10h, uma roda de conversa discute os desafios para a garantia do direito à Educação Escolar Quilombola, com participação de lideranças e educadores.

Das 14h às 16h, o Auditório Dom Helder será palco da TV Direitos Humanos ao vivo, que discutirá “Desinformação e Eleição – Desafios e estratégias do Direito Humano à Comunicação no contexto eleitoral”.

A atividade terá apresentação de estudante da EducomDH, participação de representante do Tribunal Eleitoral e debate com Andrea Trigueiro e Marcelo Dantas.

Além disso, durante os três dias, a Rede Um Grito pela Vida manterá um stand interativo com exposição e atividades de conscientização sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Com encerramento previsto para o horário da noite, as atividades da V Semana Dom Helder Camara de Direitos Humanos serão concluídas nesta sexta-feira, às 19h.

Serviço:

V Semana Dom Helder Camara de Direitos Humanos

Local: Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e espaços parceiros

Data: 26 a 28 de agosto

Horários: Manhã, tarde e noite

Endereço: Rua do Príncipe, 526 - Boa Vista, Recife

Programação: Exposições, palestras, seminários, debates, atividades acadêmicas, concerto e missa

Contato: (81) 98894-2306 - Professor Manoel Moraes

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