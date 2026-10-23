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Educação Unicap promove Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com feira científica e criação de jogos Ação reúne experimentação científica e apresentação de projetos sobre inovação e tecnologia de 27 a 29 de outubro

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na área central do Recife, realiza, de terça (27) a quinta-feira (29), a programação da 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2026, com atividades voltadas à experimentação científica, inovação e ao desenvolvimento tecnológico.

A agenda inclui a Feira de Experimentação Científica e Tecnológica, o Pitch Show: Ciência Delas e a Game Jam Byte Delas: 72h de Inovação.

As atividades ocorrem no jardim da Unicap, com parte da programação concentrada na Sala de Inovação e no Mosaico Labs, no hall do G4.

A abertura da Game Jam Byte Delas está marcada para a segunda-feira (26), às 18h30, no Jardim da Universidade. Já a abertura oficial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia será às 8h30 desta terça-feira (27).

Ao longo do dia, das 9h às 12h e das 14h às 18h, os interessados podem acompanhar o Pitch Show: Ciência Delas e visitar a Feira de Experimentação Científica e Tecnológica, que também terá atividades na quarta (28) e na quinta-feira (29), nos mesmos horários.

Já a Game Jam Byte Delas: 72h de Inovação segue das 8h30 às 21h, na Sala Inovação e no Mosaico Labs. No dia 29, a programação será das 8h30 às 11h com uma maratona de criação de jogos, estimulando a criatividade, a colaboração e o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

O encerramento ocorrerá no jardim da Unicap onde, às 18h30, as equipes da Game Jam Byte Delas apresentarão seus projetos em um pitch.

A premiação está prevista para as 20h30, seguida do encerramento da 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2026.

Serviço

23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2026 da Unicap

Data: 27, 28 e 29 de outubro

Local: Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - R. do Príncipe, 526 - Boa Vista, Recife - PE, 50050-900

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