Unicap promove seminário nacional inédito sobre Direitos da Natureza
Evento gratuito reúne pesquisadores, lideranças indígenas e comunitárias, gestores públicos e movimentos sociais entre 15 e 18 de setembro, no Recife
A Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) realiza, entre os dias 15 e 18 de setembro, a XIII Semana Socioambiental, que nesta edição terá dimensão nacional com a realização do I Seminário Nacional de Educação Popular, Educação Ambiental, Direitos Humanos e Direitos da Natureza.
Gratuito e aberto ao público, o evento reunirá pesquisadores, estudantes, gestores públicos, lideranças indígenas e comunitárias, representantes religiosos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Para quem participar, haverá também a emissão de certificado.
Programação
Ao longo de quatro dias, a programação terá sete mesas temáticas, seis oficinas vivenciais e ações de extensão comunitária. Entre os assuntos que serão discutidos estão justiça climática, desastres socioambientais, gestão das águas, cidades resilientes, saúde mental diante da crise climática, democracia, economia solidária, espiritualidade ecológica e defesa dos territórios.
Realizado em articulação com a Província dos Jesuítas do Brasil, a Articulação Brasileira pelos Direitos da Natureza e dezenas de organizações nacionais, o seminário discutirá o reconhecimento da Natureza como sujeito de direitos e as implicações dessa perspectiva para políticas públicas e a proteção territorial.
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A mesa de abertura, na manhã da terça-feira (15), terá como tema o cenário dos Direitos da Natureza no Brasil. Participam Luiz Felipe Lacerda, secretário executivo do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental (OLMA) e coordenador da Cátedra Laudato Si’ (UNICAP); o escritor, poeta e liderança indígena Xukuru Iran Xukuru; a advogada e fundadora da ONG MAPAS Vanessa Hasson; e a jornalista Raissa Ebrahim.
A programação inclui ainda debates sobre educação ambiental e desastres; justiça hídrica; água, território, sagrado e Natureza; educação e espiritualidade; direitos humanos; economia solidária; saúde integral, ecoansiedade e crise climática; além de tecnologia, comunicação, inovação e cidades resilientes.
Participantes
Entre os participantes estão o jesuíta Sandoval Alves Rocha, a liderança indígena Naira Tukano, o monge beneditino e teólogo Marcelo Barros e especialistas da Fiocruz, UFPE, UNICAP, Defesa Civil do Recife e organizações da sociedade civil.
Oficinas
As seis oficinas previstas abordarão temas como educação ambiental e resiliência climática, águas dos biomas e defesa dos bens comuns, fotografia e reconexão com a Natureza, economia solidária e cocriação com a Natureza.
Ao final do evento, a organização pretende reunir as principais contribuições em um relatório com propostas e encaminhamentos que poderão subsidiar ações e políticas públicas de justiça socioambiental.