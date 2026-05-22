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Evento Unicap promove simpósio sobre violência contra as mulheres e feminicídio no dia 27 de maio Evento reúne pesquisadores, profissionais e convidados para discutir os desafios do enfrentamento à violência de gênero no Brasil

A Universidade Católica de Pernambuco promove um simpósio sobre a violência contra as mulheres e o feminicídio no Brasil na próxima quarta-feira (27), das 9h às 17h, no Auditório G2 da instituição.

O evento reunirá pesquisadores, profissionais, representantes do poder público e convidados para discutir os desafios do enfrentamento à violência de gênero e as respostas da sociedade e do Estado diante dessa realidade.

Com inscrições gratuitas, a programação contará com palestras, mesas-redondas, conferências e lançamentos de livros. Os interessados podem se inscrever por meio do link.

Entre os destaques, estão a Profa Dra. Marília Montenegro Pessoa de Melo, que lança a obra “Aníbal, Carolinas e Marias: Violência Doméstica Contra a Mulher e Alternativas Penais”, e o jornalista e escritor Klester Cavalcanti, que apresentará o livro “Matou Uma, Matou Todas”, trazendo histórias reais de vítimas de feminicídio no Brasil.

Os debates abordarão temas como racismo, patriarcado, controle dos corpos femininos, feminicídio e a atuação tardia do Estado brasileiro no combate à violência contra a mulher.

O encerramento do evento ainda contará com a participação especial da cantora Flaira Ferro.





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