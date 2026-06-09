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ensino superior

Unicap realiza provas do Vestibular 2026.2 neste domingo (14); confira detalhes

Nesta edição, são ofertadas 665 vagas entre as graduações de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito, Medicina e Psicologia

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Candidatos seão avaliados por meio de prova objetiva e redaçãoCandidatos seão avaliados por meio de prova objetiva e redação - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

As provas do Vestibular 2026.2 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) para cursos presenciais serão aplicadas neste domingo (14).

Nesta edição, são ofertadas 665 vagas entre as graduações de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito, Medicina e Psicologia.

Segundo a instituição de ensino, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e redação, no horário das 8h15 às 13h15.

 A orientação é chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência. É preciso levar documento oficial com foto.

"O uso de celulares e outros equipamentos eletrônicos durante a aplicação das provas é proibido", reforça a Unicap.

Acolhimento
Além do processo seletivo, a instituição de ensino realizará uma programação especial para acolher os familiares e acompanhantes.

Serão ofertados os seguintes serviços:

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Ensino a Distância (EaD)
Até o dia 5 agosto, estão abertas as inscrições para o processo seletivo em cursos de Ensino a Distância (EaD) e semipresenciais da Unicap, que somam 454 vagas.

Na modalidade EaD, são ofertadas vagas para os cursos de Gestão de Recursos Humanos e Logística.

Já os cursos semipresenciais disponíveis são Ciências Biológicas, Ciências da Religião, Filosofia, História, Letras-Português, Matemática e Pedagogia.

Interessados nessas modalidades podem realizar a inscrição e a redação de forma online, no site da Unicap, sem a necessidade de participar das provas presenciais.

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