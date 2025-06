A- A+

EDUCAÇÃO Unicap realiza Vestibular 2025.2 neste domingo com mais de 1,5 mil vagas disponíveis Ao todo, serão oferecidas 1.519 vagas, distribuídas entre 15 cursos presenciais e 7 a distância (EaD)

Neste domingo (08/06), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) vai realizar as provas do Vestibular 2025.2. Ao todo, serão oferecidas 1.519 vagas, distribuídas entre 15 cursos presenciais e 7 a distância (EaD).

As provas presenciais ocorrerão no período das 8h15 às 13h15. Os candidatos devem se apresentar com pelo menos uma hora de antecedência, já que os portões abrirão às 7h e serão fechados rigorosamente às 8h. Para aqueles que optaram pelos cursos EaD, a prova será realizada online, das 8h às 12h.

Em relação à documentação, os candidatos precisam apresentar um documento oficial de identificação ao ingressar na sala de prova.

Os feras devem levar somente caneta preta ou azul de corpo transparente, e que não é permitido entrar com objetos como livros, calculadoras, celulares ou qualquer material não relacionado à prova.

Para os candidatos que realizarão a prova remota, é fundamental que disponham de um computador ou celular com conexão de internet estável, além de estarem atentos à proibição de registrar ou compartilhar informações durante a prova.

A Católica também preparou uma programação especial para pais e acompanhantes dos candidatos. Eles poderão usufruir dos serviços oferecidos na Jornada de Portas Abertas, que acontecerá na Biblioteca da universidade.

Dentre os serviços disponíveis, estão ventosaterapia, reflexologia podal, avaliação auditiva e vocal e massagens terapêuticas.

Além disso, informações sobre bolsas e financiamentos estarão à disposição para aqueles que desejam conhecer mais sobre as opções de apoio financeiro disponíveis.

