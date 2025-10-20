A- A+

Serviços Unicap oferece serviços de saúde, aulão do Enem e outras atividades a partir desta segunda (20) Programação segue até a próxima sexta (24) e é gratuita

Desta segunda (20) até a próxima sexta-feira (24), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) promove a 23ª edição da Semana de Integração Unicap + Sociedade.

O evento, aberto à população, oferece serviços gratuitos de saúde e cidadania, além de programação cultural, esportiva e acadêmica.

Confira os serviços oferecidos:

Semana de Integração Unicap + Sociedade

No Polo Cidadania, o curso de Direito da Unicap, em parceria com o Programa de Cidadania da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, vai realizar emissão de 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito; retificação de registro civil; habilitação para casamento; orientação jurídica; e encaminhamentos, judicialização e agendamentos.

Já no Polo Saúde, serão oferecidos à população triagem metabólica e auditiva; avaliações de fisioterapia e nutrição; exames clínicos e ultrassonografias; orientações sobre o uso de plantas medicinais e prevenção a acidentes ofídicos. O Polo 50+ também contará com vacinação.

O Polo Conexão vai realizar aulões preparatórios para o Enem 2025. A programação educativa contará com a presença dos professores Valdemar Santos, de matemática; Fernanda Bérgamo, de redação; e Jones, de biologia.

Já no Polo Cultural, a programação contará com karaokê, oficinas, feira de livros, desfile de moda sustentável, encontro de brechós e shows com Bete de Castro, Geraldinho Lins e MPB Unicap.

No Polo Geek, a programação inclui cosplays e action figures de Cavaleiros do Zodíaco; desenhos à mão livre com a galera da Art Turn Up; mesas de RPG; e palestras sobre game design.

O Polo Esportivo terá competições nas modalidades Futsal Masculino e Feminino, Basquete Masculino, Futmesa e Voleibol Misto, além de corridas de 5km e 10km, que serão promovidas pela Unicap Junior, no próximo domingo (26).

Com informações da assessoria



Veja também