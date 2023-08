Unicef e Prefeitura do Recife reconhecem unidades amigas da Primeira Infância

A- A+

Seis centros de saúde e três centros de educação receberam o certificado das Unidades Amigas da Primeira Infância (UAPI), que foi oferecido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pela Prefeitura do Recife. São eles:

Educação

CMEI Alcides Restelli Tedesco (Madalena)

CMEI 8 de Março (Ibura)

CMEI Mércia Maria Bezerra Costa (Vasco da Gama)

Saúde

US 226 - USF Chão de Estrelas (Peixinhos)

US 274 - Tia Regina (Água Fria)

US 302 - USF Byron Sarinho (Água Fria)

US 312 - USF Vila do Sesi (Ibura de Baixo)

US 154 - USF Upinha Dia Rio da Prata (Ibura)

US 373 - USF Cidade Operária (Jardim Jordão)

A cerimônia aconteceu no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (1). Essa iniciativa reconhece unidades municipais que se destacaram no atendimento a crianças de zero a 6 anos e as famílias delas.

No começo do encontro, alunos dos três centros educacionais escolhidos fizeram uma apresentação de coreografia musical com a canção Herdeiros do Futuro, que incentiva o cuidado com o meio ambiente. Estiveram presentes na iniciativa a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), o secretário de Educação, Fred Amancio, a Oficial de Desenvolvimento Infantil da UNICEF, Maíra Souza, a secretária-executiva de Saúde, Juliana Martins, a Coordenadora da Política Municipal de Atenção Integral à Saúde da Criança, Lélia Moreira, e a superintendente Estadual dos Correios em Pernambuco, Deyse Ferraz.

A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT) (foto abaixo), exalta o trabalho conjunto das secretarias de Saúde e Educação junto ao UNICEF em busca do reconhecimento feito hoje.

"Foi um trabalho feito a muitas mãos. A partir do Comitê Científico nessa pauta da Primeira Infância, a gente escolheu, então, as unidades iniciais para começar e hoje estas estão sendo aqui certificadas. O nosso desejo é de ampliar isso e levar para outras unidades, porque a pauta da Primeira Infância não pode ser restrita a determinadas áreas ou unidades. O nosso desejo é expandir isso para todas as redes da cidade do Recife", declarou.

De acordo com o secretário de Educação, Fred Amancio (foto abaixo), o clima é de alegria para a pasta pelo reconhecimento. Ele explica que a Educação precisou se aliar ainda mais à outras secretarias, como Saúde e Assistência à Primeira Infância. Segundo ele, essa união permite a abertura de diversas possibilidades.

"Eu estou muito contente com essa parceria com o UNICEF. Foi o primeiro ciclo aqui no Recife. A gente espera poder fazer outras etapas aqui na nossa cidade. Essa parceria traz uma grande novidade, que é a possibilidade de podermos trabalhar com indicadores e, assim analisar as melhorias na qualidade do trabalho que é desenvolvido para a Primeira Infância", explicou.

Diálogo com o usuário

Segundo a Coordenadora da Política Municipal de Atenção Integral à Saúde da Criança, Lélia Moreira, o trabalho para seleção dessas unidades que foram certificadas nesta terça durou um ano e seis meses e esse trabalho só aumenta a proximidade aos profissionais, discutindo soluções para o cotidiano.

"Com essa aproximação, a gente tem um olhar diferenciado em relação ao dia a dia, aos desafios e as possibilidades. A partir desses indicadores a gente passa a traçar metas de atuação. Durante esses 18 meses, a gente viu que muitas das equipes atuavam de uma maneira tão harmoniosa que, muitas vezes, a infraestrutura da unidade pouco influenciava no processo de trabalho. Então a gente viu que o vínculo com as comunidades e o diálogo mais próximo dos trabalhadores com os usuários do serviço impacta muito mais do que qualquer investimento que a gente possa fazer com a estrutura", ponutou.

Oficial de Desenvolvimento Infantil da UNICEF, Maíra Souza acrescenta que o encontro que aconteceu no Compaz Miguel Arraes celebra esse fortalecimento de competências das UAPIs.

"As unidades participantes se engarajam e aderiram a iniciativa, e hoje foi reconhecido e valorizado o avanço delas em relação à promoção de serviços de qualidade, tanto na Educação Infantil quanto na Saúde aqui no Recife", finalizou.

Correios lança selo comemorativo

Também foi lançado, na oportunidade do evento, o selo comemorativo ao Dia Mundial da Amamentação, dos Correios. A data é comemorada hoje. O selo custa R$ 2,85 e foi impresso pela Casa da Moeda do Brasil. A superintendente Estadual dos Correios, Deyze Ferraz, falou sobre a importância do selo. Segundo ela, quando um selo postal é lançado, a estatal firma o compromisso com a causa homenageada. Este, que também é um meio de comunicação, começa a circular hoje.



“Hoje também é o dia do selo. Nesta data, unimos a comemoração ao dia da amamentação e juntamos duas causas importantes. É uma união simbólica. Reafirmamos o compromisso dos Correios em apoiar a causa da Primeira Infância”, disse durante o encontro.

Confira as fotos do selo

