A- A+

SAÚDE Único representante de PE, Hospital Dom Helder Câmara participará de projeto do Ministério da Saúde Projeto terá seis meses de duração e envolverá profissionais de todos os setores da unidade

O Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, participará de um projeto do Ministério da Saúde, entitulado "Reabilitação na Síndrome do Pós Cuidados Intensivos".

A iniciativa é fruto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), nascido de uma parceria entre hospitais de referência no Brasil e o Ministério da Saúde, tendo como objetivo apoiar e aprimorar o SUS.

O Hospital Dom Helder Câmara será o único de Pernambuco presente no projeto. Mas também participarão profissionais da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e do Serviço de Atendimento Domiciliar do Cabo (SAD).

O projeto, que terá duração de seis meses e envolvimento de todos os setores da unidade de saúde, será conduzido por profissionais do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com o intuito de otimizar o fluxo hospitalar desde a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o momento da alta, focando em uma reabilitação eficaz para os pacientes, já que muitos desenvolvem a Síndrome Pós Terapia Intensiva (SPTI), um conjunto de incapacidades funcionais, cognitivas e psicossociais.

Veja também

Urbanismo Zona Norte ganha a primeira Praça da Infância do Recife