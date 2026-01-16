A- A+

INVESTIGAÇÃO Unidade de casos não solucionados investiga outras possíveis vítimas de Dominique Pelicot na França Dominique Pelicot foi condenado em 2024 a 20 anos de prisão por estupro agravado

O francês Dominique Pelicot, condenado por organizar estupros de sua então esposa Gisele Pelicot, está sendo investigado de outros crimes por uma unidade de casos não resolvidos, informou a Promotoria francesa à AFP nesta sexta-feira (16).

A unidade de casos não solucionados começou, na segunda-feira, uma nova investigação sobre "trajetórias criminosas" para identificar outras possíveis vítimas de Pelicot, indicou a Promotoria de Nanterre, perto de Paris, confirmando informações divulgadas pela emissora RTL.

Dominique Pelicot foi condenado em 2024 a 20 anos de prisão por estupro agravado, após recrutar dezenas de desconhecidos para estuprar sua então esposa depois de dopá-la na residência do casal na localidade de Mazan, no sul da França, entre 2011 e 2020.

Gisele Pelitot, agora sua ex-esposa, foi aclamada como heroína por sua coragem e dignidade no julgamento, no qual 51 acusados foram declarados culpados.

Desde então, Dominique Pelitot foi interrogado em outros dois casos: um estupro e um assassinato em Paris em 1991, e uma tentativa de estupro na região de Sena e Marne em 1999. Ele negou o caso de 1991, mas admitiu o segundo depois que foi identificado por seu DNA.

A advogada Florence Rault, que representa as partes civis no caso, declarou que recebeu com satisfação a ampliação da investigação, mas disse à AFP: "Surpreende-me que isso não tenha sido feito há muito tempo", considerando que o acusado foi investigado pela primeira vez em 2022.

