INVESTIGAÇÃO

Unidade de casos não solucionados investiga outras possíveis vítimas de Dominique Pelicot na França

Dominique Pelicot foi condenado em 2024 a 20 anos de prisão por estupro agravado

Esboço do tribunal feito em 11 de setembro de 2024 mostra Dominique PelicotEsboço do tribunal feito em 11 de setembro de 2024 mostra Dominique Pelicot - Foto: Benoit Peyrucq / AFP

O francês Dominique Pelicot, condenado por organizar estupros de sua então esposa Gisele Pelicot, está sendo investigado de outros crimes por uma unidade de casos não resolvidos, informou a Promotoria francesa à AFP nesta sexta-feira (16).

A unidade de casos não solucionados começou, na segunda-feira, uma nova investigação sobre "trajetórias criminosas" para identificar outras possíveis vítimas de Pelicot, indicou a Promotoria de Nanterre, perto de Paris, confirmando informações divulgadas pela emissora RTL.

Dominique Pelicot foi condenado em 2024 a 20 anos de prisão por estupro agravado, após recrutar dezenas de desconhecidos para estuprar sua então esposa depois de dopá-la na residência do casal na localidade de Mazan, no sul da França, entre 2011 e 2020.

Gisele Pelitot, agora sua ex-esposa, foi aclamada como heroína por sua coragem e dignidade no julgamento, no qual 51 acusados foram declarados culpados.

Desde então, Dominique Pelitot foi interrogado em outros dois casos: um estupro e um assassinato em Paris em 1991, e uma tentativa de estupro na região de Sena e Marne em 1999. Ele negou o caso de 1991, mas admitiu o segundo depois que foi identificado por seu DNA.

A advogada Florence Rault, que representa as partes civis no caso, declarou que recebeu com satisfação a ampliação da investigação, mas disse à AFP: "Surpreende-me que isso não tenha sido feito há muito tempo", considerando que o acusado foi investigado pela primeira vez em 2022.

