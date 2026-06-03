Unidade de pós-graduação da Faculdade Afya em Boa Viagem tem 17 opções de cursos
Além de aulas práticas, instituição oferece atendimentos gratuitos para reduzir filas do SUS
A unidade de pós-graduação da Afya Educação Médica fica localizada às margens da Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ela foi inaugurada há quase quatro anos e chega a oferecer 17 opções de cursos ligados à saúde.
Com cerca de 400 alunos e 50 preceptores e professores, o hub de educação e soluções para o exercício de saúde realiza as aulas práticas e oferece atendimentos à população de forma gratuita, visando a reduzir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS).
Anualmente, são atendidas quase 4.800 pessoas de diversos municípios, como Recife, Jaboatão dos Guararapes, Itaquitinga, Timbaúba e São Vicente Ferrer. Grande parte dos atendimentos é feita por meio de encaminhamentos do SUS.
A faculdade também faz ações pontuais, desde abril, voltadas a moradores da Comunidade Ilha de Deus, Zona Sul do Recife.
- Unidade da Afya Educação Médica no Recife tem 17 opções de cursos de saúde | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
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- Unidade da Afya Educação Médica no Recife tem 17 opções de cursos de saúde | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Unidade da Afya Educação Médica no Recife tem 17 opções de cursos de saúde | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Unidade da Afya Educação Médica no Recife tem 17 opções de cursos de saúde | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Unidade da Afya Educação Médica no Recife tem 17 opções de cursos de saúde | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
- Unidade da Afya Educação Médica no Recife tem 17 opções de cursos de saúde | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
Opções de curso
* Cardiologia;
* Clínica em Dor;
* Climatério;
* Endocrinologia;
* Gastroenterologia;
* Geriatria;
* Ginecologia;
* Intensiva Adulto;
* Intensiva Pediátrica;
* Neurologia;
* Neuropediatria;
* Nutrologia;
* Pediatria;
* Psiquiatria;
* Psiquiatria da Infância e da Adolescência;
* Reumatologia;
* Ultrassonografia.
Estrutura
A Afya está presente com cursos de graduação em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e Garanhuns, no Agreste. Na unidade de pós-graduação de Boa Viagem, no Recife, a estrutura dispõe de três pavimentos.
O térreo conta com 22 ambulatórios de cardiologia, pequenos procedimentos cirúrgicos, geral, ginecologia e dermatologia. O primeiro andar é composto por salas de aula. Já o segundo andar possui um rooftop disponível aos estudantes. As aulas de pós acontecem às sextas e aos sábados.
Como ingressar
Diretora da pós-graduação Recife, Cristiane Andrade reforça que a pós-graduação é um braço importante para os médicos graduados, uma vez que a residência médica não dispõe de vagas suficientes.
“A especialização vem para aprofundar o conhecimento com relação a alguma área em que o médico tem interesse em atuar. Para o ingresso aqui na Afya, o médico precisa ter o Conselho Regional de Medicina (CRM), que é fundamental. Ele pode entrar em contato conosco através do site ou do nosso Instagram e informar a especialidade que ele deseja. A gente vai dar toda a orientação e encaminhamento para que efetue a matrícula e participe do curso”, detalhou ela.