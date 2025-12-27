Unidade do Einstein Hospital Israelita de SP tem princípio de incêndio e remove pacientes do local
Cinco viaturas foram mobilizadas para controlar o fogo
No início da manhã deste sábado, 27, uma unidade do Einstein Hospital Israelita, localizado no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, registrou um princípio de incêndio. De acordo com informações divulgadas às 8h55 pelo Corpo de Bombeiros da PMESP no X, antigo Twitter, o fogo começou no quarto andar do prédio, a partir de um aparelho de ar-condicionado portátil.
Os bombeiros informaram que cinco viaturas foram mobilizadas para controlar o fogo. Os pacientes foram retirados do local em segurança.
De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o incidente começou por causa de um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado e o fogo foi rapidamente controlado. A retirada de pacientes ocorreu como parte de um protocolo de segurança, enquanto havia a avaliação da possibilidade de o fogo avançar.