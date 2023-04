Unidade móvel leva atendimentos odontológico gratuitos para comunidades de Olinda

A- A+

Uma unidade móvel leva atendimento odontológico gratuito para moradores de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, a partir desta segunda-feira (17).



O odontomóvel, de responsabilidade da prefeitura da cidade, vai beneficiar a população do Alto da Mina, Águas Compridas, Alto da Conquista e Passarinho.



Entre os serviços ofertados estão restauração em resina, raspagem corono-radicular, profilaxia, aplicação de flúor e selante, exodontia simples e dessensibilização dentinária.





O atendimento é itinerante, acontece até a quinta-feira (20) e inicia sempre às 8h, por ondem de chegada. Os moradores interessados devem apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.



Confira a agenda de atendimento do odontomóvel:

Segunda-feira (17)

Rua Amaraji, 107 – Alto da Mina

(próximo ao Mercadinho de Luciano)



Terça-feira (18)

Estrada de Águas Compridas, 1020

(em frente a Escola Raimundo Diniz)



Quarta-feira (19)

Centro Social Jura do Vera Cruz

Rua Portuguesa (Alto da Conquista)



Quinta-feira (20)

Rua Capitão dos Reis – Passarinho

(na mesma via do Mercadinho Nova Kitanda)

