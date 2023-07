Unidades da Farmácia de Pernambuco recebem mais de 11 mil insulinas do Ministério da Saúde

A- A+

Unidades da Farmácia de Pernambuco receberam mais de 11 mil unidades de insulina, que serão oferecidas a partir próxima segunda-feira (3). A remessa chegou à Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) na última quinta-feira (29), enviadas pelo Ministério da Saúde para o tratamento de pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus Tipo 1 que são atendidos pelas unidades farmacêuticas.

As 11.040 unidades da insulina são de ação rápida (NovoRapid – Asparte) e devem atender cerca de 3,5 mil pacientes durante este mês de julho. A SES-PE aguarda o envio de novos quantitativos pelo órgão federal.



Para receber a medicação, é preciso estar cadastrado no serviço, portanto, quem costuma adquirir o medicamento na Farmácia Metropolitana, localizada no Recife, poderá retirar o medicamento já a partir de segunda.



A direção da unidade está finalizando o plano de logística para o encaminhamento do medicamento para as demais farmácias localizadas em diversas regiões do Estado, também no início da próxima semana.

Segundo a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, a falta da medicação para os pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1 e seus familiares era preocupante.

“Essa era uma medicação que era disponibilizada pelo Ministério da saúde e que, por uma dificuldade de mercado, estava faltando no mundo todo. Por isso, é com muita alegria que a gente recebe a insulina e cumpre o nosso compromisso de fazer a distribuição o mais rápido possível”, destaca.

