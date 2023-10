A- A+

Vacinação Unidades de saúde do Recife têm horário estendido para Campanha de Multivacinação Postos receberão crianças e adolescentes para atualização de caderneta de vacinação até as 21h

Leia também

• Vacina da hepatite B foi primeira a prevenir contra um tipo de câncer

• Covid: jovens de 12 a 17 anos são os que menos aderiram à vacina bivalente, diz Ministério da Saúde

• Prevenível por vacina, HPV é a infecção mais associada ao câncer

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) estenderá, a partir desta segunda-feira (9), o horário de funcionamento de oito unidades de saúde. A medida visa facilitar o acesso do público-alvo à Campanha de Multivacinação. Normalmente abertos de 8h às 17h, estes postos irão permanecer recebendo crianças e adolescentes para atualização de caderneta de vacinação até as 21h.

Exceto no feriadão de Nossa Senhora Aparecida (12 e 13/10), cada posto ficará com horário estendido dois dias na semana, de segunda a sexta.

Pais ou responsáveis devem levar as crianças e adolescentes com o cartão de vacinação ao posto mais próximo de sua residência, para atualizar as doses necessárias em cada faixa etária.

O público de até 7 anos de idade pode receber os imunizantes BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócica 10, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, varicela, hepatite A, DTP e Covid-19. Os demais podem tomar as vacinas de hepatite B, tríplice viral, febre amarela, varicela, dT (difteria e tétano adulto), meningocócica ACWY, HPV, e Covid-19.



Força-tarefa

Durante a campanha, além das 171 salas de vacina e cinco centros de vacinação abertos das 8h às 17h durante a semana, e das oito unidades funcionando em horário estendido até as 21h, de segunda a sexta, profissionais de saúde irão levar os imunizantes a 46 escolas municipais, estaduais e privadas para aplicação, previamente autorizadas pelos pais e responsáveis, nas próprias instituições de ensino.

Já nos finais de semana, serão 56 postos itinerantes, das 8h às 17h. E no Dia D, a grande ação será concentrada em 171 salas de vacina, cinco centros de vacinação e oito postos volantes. Confira a programação neste link.

Verifique na relação abaixo os postos de saúde com horário estendido:

9/10 – segunda-feira

USF COQUE BERILO – Rua Guapirama, 65, Ilha Joana Bezerra

USF PROF. JOAQUIM CAVALCANTI – Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões

CENTRO DE SAÚDE PROF. JOSÉ CARNEIRO LEĀO – Rua Marquês do Alegrete, 42, Pina

CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR SEBASTIÃO IVO RABELO – Av. Campina Grande, 199, Cohab

10/10 – terça-feira

POLÍCLINICA SALOMÃO KELNER – Estrada Velha de Água Fria, s/s, Água Fria

UPINHA JARDIM SÃO PAULO – Praça do Jardim São Paulo, s/n, Jardim São Paulo

POLICLÍNICA CLEMENTINO FRAGA – Rua Japaratuba, 260, Vasco da Gama

11/10/2023 – quarta-feira

USF COQUE BERILO – Rua Guapirama, 65, Ilha Joana Bezerra

POLICLÍNICA ALBERT SABIN- Rua Padre Roma, 191, Tamarineira

CENTRO DE SAÚDE PROF. JOSÉ CARNEIRO LEĀO – Rua Marquês do Alegrete, 42, Pina

16/10/2023– segunda-feira

USF COQUE BERILO – Rua Guapirama, 65, Ilha Joana Bezerra

USF PROF. JOAQUIM CAVALCANTI – Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões

CENTRO DE SAÚDE PROF. JOSÉ CARNEIRO LEĀO – Rua Marquês do Alegrete, 42, Pina

CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR SEBASTIÃO IVO RABELO – Av. Campina Grande, 199, Cohab

17/10 – terça-feira

POLÍCLINICA SALOMÃO KELNER – Estrada Velha de Água Fria, s/s, Água Fria

UPINHA JARDIM SÃO PAULO – Praça do Jardim São Paulo, s/n, Jardim São Paulo

POLICLÍNICA CLEMENTINO FRAGA – Rua Japaratuba, 260, Vasco da Gama

18/10– quarta-feira

USF COQUE BERILO – Rua Guapirama, 65, Ilha Joana Bezerra

POLICLÍNICA ALBERT SABIN- Rua Padre Roma, 191, Tamarineira

CENTRO DE SAÚDE PROF. JOSÉ CARNEIRO LEĀO – Rua Marquês do Alegrete, 42, Pina

19/10 – quinta-feira

POLÍCLINICA SALOMÃO KELNER – Estrada Velha de Água Fria, s/s, Água Fria

USF PROF. JOAQUIM CAVALCANTI – Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões

CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR SEBASTIÃO IVO RABELO – Av. Campina Grande, 199, Cohab

20/10 – sexta-feira

POLICLÍNICA ALBERT SABIN- Rua Padre Roma, 191, Tamarineira

UPINHA JARDIM SÃO PAULO – Praça do Jardim São Paulo, s/n, Jardim São Paulo

POLICLÍNICA CLEMENTINO FRAGA – Rua Japaratuba, 260, Vasco da Gama

23/10– segunda-feira

USF COQUE BERILO – Rua Guapirama, 65, Ilha Joana Bezerra

USF PROF. JOAQUIM CAVALCANTI – Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões

CENTRO DE SAÚDE PROF. JOSÉ CARNEIRO LEĀO – Rua Marquês do Alegrete, 42, Pina

CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR SEBASTIÃO IVO RABELO – Av. Campina Grande, 199, Cohab

24/10 – terça-feira

POLÍCLINICA SALOMÃO KELNER – Estrada Velha de Água Fria, s/s, Água Fria

UPINHA JARDIM SÃO PAULO – Praça do Jardim São Paulo, s/n, Jardim São Paulo

POLICLÍNICA CLEMENTINO FRAGA – Rua Japaratuba, 260, Vasco da Gama

25/10– quarta-feira

USF COQUE BERILO – Rua Guapirama, 65, Ilha Joana Bezerra

POLICLÍNICA ALBERT SABIN- Rua Padre Roma, 191, Tamarineira

CENTRO DE SAÚDE PROF. JOSÉ CARNEIRO LEĀO – Rua Marquês do Alegrete, 42, Pina

26/10 – quinta-feira

POLÍCLINICA SALOMÃO KELNER – Estrada Velha de Água Fria, s/s, Água Fria

USF PROF. JOAQUIM CAVALCANTI – Av. Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões

CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR SEBASTIÃO IVO RABELO – Av. Campina Grande, 199, Cohab

27/10 – sexta-feira

POLICLÍNICA ALBERT SABIN- Rua Padre Roma, 191, Tamarineira

UPINHA JARDIM SÃO PAULO – Praça do Jardim São Paulo, s/n, Jardim São Paulo

POLICLÍNICA CLEMENTINO FRAGA – Rua Japaratuba, 260, Vasco da Gama

Veja também

Guerra Forças Armadas de Israel planejam ataque terrestre massivo em Gaza nas próximas 48 horas, diz jornal