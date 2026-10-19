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Saúde Vai se vacinar? Confira locais, horários e opções de imunizantes disponíveis no Grande Recife Centros de vacinação garantem imunização todos os dias da semana

A vacinação é uma das principais formas de erradicar doenças, evitar a sua disseminação e prevenir cenários de pandemia.



Em Pernambuco, os imunobiológicos são enviados para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) e estão disponíveis de forma gratuita nas Unidades Básicas de Saúde e nos centros de vacinação dos municípios.

Recife

No Recife, 170 salas de vacinação, além de centros distribuídos nos shoppings Recife, Riomar e Boa Vista oferecem vacinas por demanda espontânea, sem a necessidade de agendamento prévio.

Para garantir a imunização, é preciso apresentar um documento com foto e caderneta de vacinação, caso o morador possua. No caso de vacinas que forem destinada aos grupos prioritários, é necessário levar um laudo médico que comprove a inclusão no grupo.

Nas Unidades de Saúde da Família (USF) tradicionais, a vacinação acontece no horário das 8h às 17h. Já nas USF+, a imunização pode ser feita das 7h às 19h. Já nos postos volantes ou itinerantes, o funcionamento acontece das 8h às 17h.

No Shopping Recife, a vacinação acontece no primeiro piso, de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, das 12h às 19h.

Já no Shopping Riomar, o centro de vacinação está localizado no piso L2 e funciona de segunda a sábado das 9h às 19h, e aos domingos, das 12h às 19h.

O Shopping Boa Vista também oferece o serviço de imunização no primeiro piso, de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, das 11h às 19h.

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Confira as vacinas disponibilizadas no Recife:

Hepatite B

Difteria e Tétano (DT)

Difteria, Tétano e Coqueluche

Hepatite A

Pentavalente (DTP/HB/HIB)

VIP (POLIOMIELITE)

Pneumocócica 10

Rotavírus

Meningocócica C

Tríplice Viral

Febre Amarela

Covid-19

Meningocócica ACWY

HPV

Olinda

Na cidade de Olinda, a Secretaria de Saúde informou que todos os imunizantes disponibilizados pelo Serviço Único de Saúde (SUS) estão contemplados na rede pública.

A pasta reforçou que, para receber a imunização, é preciso se dirigir a uma unidade de saúde e apresentar cartão do SUS ou CPF e a carteira de vacinação.

Ainda segundo a secretaria, mais de 50 mil doses foram aplicadas na cidade, com maior procura pela vacina da gripe.



Camaragibe

Em Camaragibe, a Secretaria de Saúde informou que o município disponibiliza todos os imunizantes oferecidos pelo SUS em 47 unidades básicas de saúde. O atendimento acontece em horário estendido até às 20h.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar um documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

Neste ano, o município também passou a ofertar a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A pasta também comunicou que oferece atendimento antirrábico 24 horas, destinado à prevenção da raiva após exposição de risco.

A pasta alertou ainda que, atualmente, a vacinação contra a covid-19 e influenza estão entre as que apresentam menor procura e maior resistência por parte da população.

Por isso, a secretaria destacou que uma das principais estratégias de imunização envolve campanhas de vacinação em escolas, instituições de longa permanência para idosos e unidades de tratamento de pessoas com dependência de álcool e outras drogas.

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Vacinas disponíveis no município:

BCG

Hepatite B

Hepatite A

Penta valente

Pneumo 20

Pneumo 10

Tríplice viral

Febre Amarela

Rota Vírus

Varicela

Influenza

Covid-19

DT

DTP

DPA

Meningo C

Meningo ACWY

VIP

HPV

Dengue

VSR

Nirsevimabe

Antirrábica

pneumo 23

Paulista

A Prefeitura de Paulista comunicou que oferece vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, conforme as recomendações do Ministério da Saúde e a situação vacinal de cada pessoa.

Para garantir a imunização, é necessário apresentar documento oficial de identificação (RG ou registro de nascimento), CPF ou Cartão do SUS e cartão de vacinação, caso possua. No caso de menores de 18 anos, também é necessário levar o documento de identificação do responsável.

As unidades de saúde funcionam no horário das 8h às 16h. A Secretaria de Saúde infomou ainda que realiza ações semanais com o Vacimóvel, garantindo a imunização em áreas descobertas, às segundas, quartas e quintas-feiras, das 9h às 12h.

A população também pode procurar o polo de vacinação instalado no Paulista North Way Shopping, que funciona nas segundas, quartas e sextas-feira, no horário das 9h às 21h. Já na terça, quinta e sábado, o funcionamento acontece das 9h às 16h.

Jaboatão dos Guararapes

A rede municipal de saúde de Jaboatão dos Guararapes comunicou que oferece imunizantes recomendados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Entre eles, BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócicas 10 e 20, meningocócicas C e ACWY, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, varicela, hepatite A, DTP, dupla adulto (dT), HPV, influenza, COVID-19, VSR.

Para se vacinar, basta procurar a unidade de saúde portando um documento oficial com foto, que contenha o CPF, e a caderneta de vacinação.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Jaboatão, o município tem desenvolvido estratégias para ampliar o acesso à vacinação, com a busca ativa de pessoas com vacinas em atraso e ações de orientação e conscientização sobre a importância da imunização.

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