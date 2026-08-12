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Educação Enem: unidades do Compaz do Recife funcionam como cursinhos gratuitos para estudantes de baixa renda Turmas se preparam para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio marcadas para os dias 8 e 15 de novembro

A menos de 90 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para 8 e 15 de novembro, as seis unidades da Rede Compaz abrem as salas para estudantes de baixa renda que se preparam para as provas.

A Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz cede a estrutura dos espaços ao Cursinho Popular Alcides Nascimento, executado pelo Instituto Abayomi Juristas Negras, dentro da Rede Nacional de Cursinhos Populares do Ministério da Educação.

Ao todo, aproximadamente 300 estudantes são atendidos, que participam de aulas presenciais três vezes por semana.

A equipe conta com mais de 40 professores, equipe multidisciplinar de apoio e bolsa mensal de R$ 200 para garantir a permanência até a prova. A prioridade é de estudantes inscritos no CadÚnico.

Estudantes participam de aulas presenciais do Cursinho Popular Alcides Nascimento, executado pelo Instituto Abayomi Juristas Negras, para o Enem. | Foto: Divulgação/PCR

No Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, a turma reúne jovens que conciliam escola, trabalho e casa e que passaram a estudar dentro do equipamento da própria comunidade, a poucos minutos de onde moram.

“Oportunidade que fica longe do território não chega em quem mais precisa. Por isso as seis unidades do Compaz abriram as salas para esses estudantes, no equipamento que eles frequentam desde criança, na rua onde eles moram. Estudar para o Enem dentro do Compaz é o que faz esse jovem chegar até o dia da prova”, avalia o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Rafael Arruda.

O cursinho leva o nome de Alcides do Nascimento Lins, jovem negro da rede pública do Recife, primeiro lugar em Biomedicina na UFPE em 2007, assassinado em 2010, aos 22 anos.



Serviço

Cursinho Popular Alcides Nascimento

Unidades da Rede Compaz: Governador Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Dom Hélder Câmara (Coque), Paulo Freire (Ibura), Miguel Arraes (Madalena) e Atriz Leda Alves (Pina)

Aulas presenciais três vezes por semana, horários variados por polo

Turmas em andamento, sem vagas abertas nesta edição

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