UniFafire comemora 85 anos com mutirão de serviços gratuitos à população
Dia da Responsabilidade Social vai oferecer atendimentos de saúde, jurídicos e psicossociais no Centro do Recife
Em comemoração aos seus 85 anos, o Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire) realiza nesta quinta-feira (23) o Dia da Responsabilidade Social, evento gratuito que oferece serviços e atendimentos à população, das 7h30 às 15h, na sede da instituição, localizada na Av. Conde da Boa Vista, nº 921, no Centro do Recife.
Serviços e atendimentos gratuitos
Durante o evento, serão ofertados serviços de saúde, apoio jurídico e psicossocial, além de ações voltadas à pessoa idosa. O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) prestará orientações sobre direitos do idoso em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho da Pessoa Idosa. Também haverá atendimentos de nutrição, auriculoterapia, maquiagem e limpeza de pele.
Será ofertado à população:
·Avaliação nutricional;
·Orientações nutricionais para longevidade saudável;
·Exposição: “invisíveis, mas presentes” - microbiologia nossa de cada dia;
·Distribuição de mudas de plantas - UniPlantar / UNIFAFIRE;
·Plantão psicológico;
·Emissão de carteira de identidade em parceria com a SDS;
·Ações diversas do CDL: consulta de inadimplência, orientações ao consumidor, etc;
·Exibição dos jogos digitais com apelo à sustentabilidade e meio ambiente ;
·Auriculoterapia;
·Estímulo cognitivo com jogos participativos;
·Orientações alimentares para longevidade saudável e avaliação de risco cardiovascular;
·Exercícios de alongamento;
·Apoio psicossocial e jurídico;
·Orientações sobre o direito da pessoa idosa;
·Serviços de maquiagem e limpeza de pele.
AÇÃO ESPECIAL – EMISSÃO DA CIN (Carteira de Identidade Nacional)
Ações de cidadania e bem-estar
O Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) estará no local emitindo carteiras de identidade por ordem de chegada. Já a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) oferecerá serviços de renegociação de dívidas e consulta de inadimplência.
Estudantes de Ciências Biológicas apresentarão oficinas e exposições educativas, como “Como evitar acidentes com escorpiões e aranhas” e “Invisíveis, mas presentes! microbiologia nossa de cada dia”, além de distribuírem mudas de plantas do projeto UniPlantar.
Compromisso social
Segundo a reitora da UniFafire, professora Maria das Graças Soares, a iniciativa reafirma o papel social da instituição.
“É um incentivo à comunidade acadêmica para aplicar o conhecimento em ações que beneficiam diretamente a sociedade”.
SERVIÇO
Evento: Dia da Responsabilidade Social - 85 anos da UniFafire
Data: Quinta-feira, 23 de outubro de 2025
Horário: Das 7h30 às 15h
Local: Av. Conde da Boa Vista, nº 921, Boa Vista, Recife/PE
Entrada: Gratuita
Com informações da assessoria