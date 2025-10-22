A- A+

Mutirão UniFafire comemora 85 anos com mutirão de serviços gratuitos à população Dia da Responsabilidade Social vai oferecer atendimentos de saúde, jurídicos e psicossociais no Centro do Recife

Em comemoração aos seus 85 anos, o Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire) realiza nesta quinta-feira (23) o Dia da Responsabilidade Social, evento gratuito que oferece serviços e atendimentos à população, das 7h30 às 15h, na sede da instituição, localizada na Av. Conde da Boa Vista, nº 921, no Centro do Recife.

Serviços e atendimentos gratuitos

Durante o evento, serão ofertados serviços de saúde, apoio jurídico e psicossocial, além de ações voltadas à pessoa idosa. O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) prestará orientações sobre direitos do idoso em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho da Pessoa Idosa. Também haverá atendimentos de nutrição, auriculoterapia, maquiagem e limpeza de pele.

Será ofertado à população:

·Avaliação nutricional;

·Orientações nutricionais para longevidade saudável;

·Exposição: “invisíveis, mas presentes” - microbiologia nossa de cada dia;

·Distribuição de mudas de plantas - UniPlantar / UNIFAFIRE;

·Plantão psicológico;

·Emissão de carteira de identidade em parceria com a SDS;

·Ações diversas do CDL: consulta de inadimplência, orientações ao consumidor, etc;

·Exibição dos jogos digitais com apelo à sustentabilidade e meio ambiente ;

·Auriculoterapia;

·Estímulo cognitivo com jogos participativos;

·Orientações alimentares para longevidade saudável e avaliação de risco cardiovascular;

·Exercícios de alongamento;

·Apoio psicossocial e jurídico;

·Orientações sobre o direito da pessoa idosa;

·Serviços de maquiagem e limpeza de pele.

AÇÃO ESPECIAL – EMISSÃO DA CIN (Carteira de Identidade Nacional)

Ações de cidadania e bem-estar

O Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) estará no local emitindo carteiras de identidade por ordem de chegada. Já a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) oferecerá serviços de renegociação de dívidas e consulta de inadimplência.

Estudantes de Ciências Biológicas apresentarão oficinas e exposições educativas, como “Como evitar acidentes com escorpiões e aranhas” e “Invisíveis, mas presentes! microbiologia nossa de cada dia”, além de distribuírem mudas de plantas do projeto UniPlantar.

Compromisso social

Segundo a reitora da UniFafire, professora Maria das Graças Soares, a iniciativa reafirma o papel social da instituição.

“É um incentivo à comunidade acadêmica para aplicar o conhecimento em ações que beneficiam diretamente a sociedade”.

SERVIÇO

Evento: Dia da Responsabilidade Social - 85 anos da UniFafire

Data: Quinta-feira, 23 de outubro de 2025

Horário: Das 7h30 às 15h

Local: Av. Conde da Boa Vista, nº 921, Boa Vista, Recife/PE

Entrada: Gratuita

Com informações da assessoria

Veja também