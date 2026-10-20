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SANTO AMARO UniFafire promove ação de cidadania e defesa pessoal para mulheres 60+ no Recife Atividade da UniFafire oferece 60 vagas para atividade prática e inclui orientações sobre direitos e canais de denúncia

A Casa de Justiça e Cidadania (CJC) do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), em parceria com o curso de Educação Física da instituição, realiza nesta quarta-feira (21) uma ação de cidadania voltada para mulheres com 60 anos ou mais.

A programação ocorre durante a tarde, das 14h às 16h30, no Sesc Santo Amaro, no Centro do Recife, com orientações jurídicas, atendimento psicossocial e atividades de defesa pessoal para ampliar o acesso a direitos e fortalecer a prevenção da violência.

A iniciativa busca aproximar a comunidade dos serviços de orientação e dos mecanismos de proteção, além de integrar a formação acadêmica às demandas sociais.

A programação também inclui uma roda de conversa sobre defesa pessoal, redes de apoio e canais de denúncia, com orientações voltadas à segurança e à autonomia das participantes.

O encontro será conduzido pela advogada das Casas de Justiça e Cidadania da UniFafire, Soraya Assunção, com a participação de estudantes do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ).

Ao longo da conversa, serão discutidos os limites e as possibilidades de utilização de itens de proteção, além de informações sobre como buscar apoio em situações de violência.

A programação contará ainda com uma oficina prática de defesa pessoal ministrada pelo coordenador do curso de Educação Física da UniFafire, Bruno Santana.

A atividade oferece 60 vagas para mulheres com 60 anos ou mais e abordará percepção de riscos, postura corporal, comunicação assertiva e técnicas básicas de autoproteção aplicáveis ao cotidiano.

Os serviços incluem atendimento psicossocial, sob a supervisão da professora Maria Izabel Calheiros, e orientação jurídica supervisionada pela advogada Lúcia Valença, coordenadora do NPJ da instituição.

“A ação reforça o papel da instituição de ensino superior na promoção da cidadania e na formação de profissionais comprometidos com as necessidades sociais, ao mesmo tempo em que oferece à comunidade acesso a informações e serviços que podem contribuir para a garantia de direitos, a prevenção de situações de violência e o fortalecimento das redes de proteção”, destacou.

A proposta é facilitar o acesso a informações e atendimentos que contribuam para a garantia de direitos e o fortalecimento das redes de proteção. A ação também pretende ampliar o acesso das mulheres idosas a orientações jurídicas, apoio psicossocial e informações sobre os canais disponíveis para buscar proteção.

Serviço:

Ação de cidadania, orientação jurídica e defesa pessoal para mulheres 60+

Local: Sesc Santo Amaro

Data: Quarta-feira, 21 de outubro de 2026

Horário: 14h às 16h30

Atividades: roda de conversa sobre defesa pessoal, orientações sobre redes de proteção e canais de denúncia, oficina prática de autoproteção, atendimento psicossocial e orientação jurídica.

Oficina prática: 60 vagas destinadas a mulheres com 60 anos ou mais.

Endereço: Praça do Campo Santo, 1-101 - Santo Amaro, Recife

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