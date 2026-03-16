Unifafire promove o II Seminário de Psicologia Escolar e Educacional até esta terça-feira (17)
Atividade ocorre no Auditório do Colégio de São José, na Boa Vista, com mesas redondas sobre a atuação psicológica no ambiente escolar
O II Seminário de Psicologia Escolar e Educacional ocorre no Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire), na Boa Vista, área central da cidade, nesta segunda (16) e terça-feira (17), reunindo especialistas, pesquisadores, profissionais e estudantes para discutir os desafios contemporâneos da atuação psicológica no ambiente escolar.
Com o tema “Diálogos sobre os desafios contemporâneos na Psicologia Escolar e Educacional: inclusão e medicalização; mediação de conflitos e geração digital”, o evento será realizado no Auditório do Colégio de São José e é voltado para estudantes de Psicologia, psicólogos e profissionais da Educação.
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Durante os dois dias, os debates acontecem das 9 às 12h, e das 18 às 21h, propondo reflexões sobre o papel do psicólogo diante das transformações sociais, tecnológicas e educacionais que impactam diretamente a vida de crianças e adolescentes nas escolas.
A iniciativa parte da necessidade de fortalecer uma atuação crítica da Psicologia Escolar, superando modelos exclusivamente clínicos e ampliando a intervenção institucional e preventiva no ambiente educativo.
A proposta também dialoga com as diretrizes da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), que defende uma atuação voltada à promoção do desenvolvimento integral dos estudantes, considerando aspectos cognitivos, emocionais e sociais.
Entre os temas centrais do seminário estão a inclusão e medicalização da aprendizagem, mediação de conflitos no espaço escolar e os impactos da tecnologia e das redes sociais no desenvolvimento de crianças e adolescentes.
De acordo com a psicóloga Ana Cristina Fonseca, coordenadora de graduação da Unifafire que está a frente do evento, o objetivo é criar um espaço de debate científico e troca de experiências que contribua para aprimorar as práticas psicopedagógicas e fortalecer o compromisso com uma escola mais democrática, inclusiva e sensível.
A abertura do evento será conduzida pela reitora da Unifafire, a educadora Maria das Graças Soares, e a programação contará com mesas-redondas mediadas por professores da instituição e com a participação de psicólogos, educadores, pesquisadores e profissionais que atuam no contexto escolar.
Outro destaque será o debate sobre mediação de conflitos nas escolas, abordando questões como bullying, cyberbullying, intolerância e racismo, além das discussões sobre infâncias e adolescências na geração digital.
O seminário também contará com momentos de convivência e troca de experiências entre participantes, como o “Café com Prosa”, estimulando o diálogo entre estudantes, professores e profissionais da área.
Confira a programação:
16 de março (segunda-feira)
09h – Abertura
Profa. Dra. Maria das Graças Soares – Reitora da Unifafire
09h30 às 11h30 – Mesa Redonda
Psicologia Escolar e os Desafios da Inclusão e da Medicalização: do que se trata?
Convidados:
• Verônica Carrazone – Psicóloga, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho e membro da diretoria da ABEP
• Carlos Romero Alves de Menezes – Psicólogo da Unidade de Educação Inclusiva da Gerência Regional Recife Norte, psicanalista e professor universitário
• Marcella Queiroz Cavalcanti Albuquerque – Psicóloga escolar do Colégio APOIO
Mediação:
• Profa. Maria de Jesus Moura – Psicóloga, professora da Unifafire e presidenta do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco
18h – Café com Prosa
18h30 às 21h – Mesa Redonda
Mediação de Conflitos (bullying, ciberbullying, intolerância, racismo): oportunidade de aprendizado e construção de laços
Convidados:
• Felipe Ferreira Lima – Advogado, mestre em Direito e professor da Unifafire
• Ana Cláudia Alexandre – Psicóloga, doutora em Psicologia e professora da Unifafire
• José Paulino Peixoto Filho – Pedagogo, mestre em Educação e coordenador do curso de Pedagogia da Unifafire
• Alcione de Melo Trindade – Psicóloga, psicoterapeuta e professora da pós-graduação da Unifafire
Mediação:
• Prof. Wagner Arandas – Doutor em Sociologia e professor da Unifafire
17 de março (terça-feira)
09h às 12h – Mesa Redonda
Infâncias e adolescências da Geração Digital: o impacto no desenvolvimento
Convidados:
• Anna Alinne Coutinho – Psicóloga, psicanalista, coordenadora do Projeto Cirandar e professora da pós-graduação da Unifafire
• Joelma Correia – Psicóloga, psicanalista, coordenadora do CEPARVS e professora universitária
• Fernanda Andrade – Psicóloga, psicanalista, supervisora de estágio e professora universitária
Mediação:
• Luíza Bradley – Psicanalista, doutora em Psicologia pela Université Paris 13 e pós-doutora pela Université Paris VII
18h – Café com Prosa
18h30 às 21h – Mesa Redonda
Infâncias e adolescências da Geração Digital: o impacto no desenvolvimento e a experiência nas escolas
Convidados:
• Bruna Maranhão – Psicóloga escolar (Colégio Damas)
• Mariana Uchôa – Psicóloga escolar (Espaço MIMO)
• Mylena Coimbra – Psicóloga escolar (Espaço Cata-Vento)
• Ana Maria Cordeiro – Psicóloga escolar (Colégio São Bento)
Mediação:
• Ana Cristina Fonsêca – Psicóloga, mestre em Psicologia e professora da Unifafire
Serviço:
II Seminário de Psicologia Escolar e Educacional da Unifafire
Datas: 16 e 17 de março de 2026
Local: Auditório do Colégio de São José – Unifafire (Av. Conde da Boa Vista, 921 - Boa Vista, Recife - PE, 50060-002)
Com informações da assessoria.