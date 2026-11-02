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Serviço UniFAFIRE realiza mutirão de serviços gratuitos nos dias 4 e 5 de novembro, no Recife Programação oferece atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, empregabilidade, orientação jurídica, inclusão digital, além de atividades culturais

Nos próximos dias 4 e 5 de novembro, atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, empregabilidade, orientação jurídica, inclusão digital e atividades culturais serão realizados de forma gratuita no Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE), localizado na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife.

A programação acontece no horário das 7h às 13h e oferece serviços como vacinação, testes rápidos para hepatites e HIV, emissão da Carteira de Identidade Nacional, orientação jurídica, avaliação nutricional, atendimento odontológico e apoio para quem busca oportunidade no mercado de trabalho.

De acordo com a instituição de ensino, serão oferecidas orientações sobre prevenção de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika, e cuidados para evitar acidentes com escorpiões.

Na área de saúde, o mutirão também contará com atendimento odontológico, escovódromo, orientações sobre saúde bucal e avaliação do estado nutricional, com dicas para uma vida mais saudável.

Já na área de cidadania, o centro universitário promoverá, junto aos órgãos públicos e organizações da sociedade civil, a emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimento jurídico e psicossocial, além de orientações para constituição e regularização de Microempreendedores Individuais (MEIs).

UniFafire realiza mutirão de serviços gratuitos para a população Foto: Alisson Vera Cruz

No caso da emissão da Carteira de Identidade, o serviço será realizado apenas na quarta-feira (4), das 8h às 13h, no Nucleo de Práticas Juridicas (NPJ) da instituição de ensino. No local serão distribuídas 100 fichas para a emissão do documento.

Haverá também atividades voltadas para orientações sobre defesa pessoal, autoproteção e enfrentamento à violência contra mulheres e pessoas LGBTQIA+. A agenda também contempla oficinas sobre saúde mental, mudanças climáticas, violência doméstica e seus impactos psicossociais.

Além dos atendimentos, o Encontro terá exposições, oficinas, minicursos, apresentações culturais e atividades de responsabilidade social. No dia 5 de de novembro, às 18h30, a Orquestra e o Coral Meninas e Meninos da Giral participam das comemorações pelo aniversário da instituição, que completa 86 anos.

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