UniFBV abre inscrições para casamento coletivo gratuito no Recife
Prazo de cadastro segue até a quarta-feira (30) de forma presencial
O Centro Universitário UniFBV Wyden está com inscrições abertas para a edição 2026 do seu Casamento Coletivo. A iniciativa, promovida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da instituição, disponibiliza 50 vagas para casais que desejam formalizar a união civil com suporte e orientação jurídica gratuitos.
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Os interessados têm até esta quarta-feira (30) para realizar o cadastro presencialmente no NPJ, localizado no bairro da Imbiribeira. A celebração oficial está agendada para o dia 29 de outubro, às 14h.
Para participar, os noivos devem apresentar no ato de inscrição a certidão de nascimento ou de divórcio atualizada, emitida há no máximo 90 dias, em boas condições de conservação; original e cópia do RG com CPF ou da CNH; e comprovante de endereço em nome próprio de cada um dos noivos.
A coordenadora do curso de Direito do UniFBV, Eneida Nascimento, reforça o impacto social da ação.
“Ao abrir essas vagas e oferecer orientação jurídica gratuita, a instituição contribui para que mais casais tenham acesso à formalização da união e, ao mesmo tempo, proporciona aos nossos estudantes uma experiência concreta de atuação jurídica voltada às necessidades da comunidade”, destacou.
Para dúvidas e mais informações, a organização disponibiliza o número de WhatsApp (81) 98245-7545
Serviço
Local de inscrição: Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) – Rua Jean Émile Favre, 422, Imbiribeira, Recife/PE
Prazo de inscrição: Até quarta-feira (30) de setembro de 2026
Data da celebração: 29 de outubro de 2026, às 14h
Vagas: 50 casais