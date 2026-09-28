UniFBV abre inscrições para casamento coletivo gratuito no Recife

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O Centro Universitário UniFBV Wyden está com inscrições abertas para a edição 2026 do seu Casamento Coletivo. A iniciativa, promovida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da instituição, disponibiliza 50 vagas para casais que desejam formalizar a união civil com suporte e orientação jurídica gratuitos.

Os interessados têm até esta quarta-feira (30) para realizar o cadastro presencialmente no NPJ, localizado no bairro da Imbiribeira. A celebração oficial está agendada para o dia 29 de outubro, às 14h.



Para participar, os noivos devem apresentar no ato de inscrição a certidão de nascimento ou de divórcio atualizada, emitida há no máximo 90 dias, em boas condições de conservação; original e cópia do RG com CPF ou da CNH; e comprovante de endereço em nome próprio de cada um dos noivos.

Edições anteriores do casamento coletivo UniFBV. Foto: Arquivo UniFBV

A coordenadora do curso de Direito do UniFBV, Eneida Nascimento, reforça o impacto social da ação.



“Ao abrir essas vagas e oferecer orientação jurídica gratuita, a instituição contribui para que mais casais tenham acesso à formalização da união e, ao mesmo tempo, proporciona aos nossos estudantes uma experiência concreta de atuação jurídica voltada às necessidades da comunidade”, destacou.



Para dúvidas e mais informações, a organização disponibiliza o número de WhatsApp (81) 98245-7545

Serviço

Local de inscrição: Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) – Rua Jean Émile Favre, 422, Imbiribeira, Recife/PE

Prazo de inscrição: Até quarta-feira (30) de setembro de 2026

Data da celebração: 29 de outubro de 2026, às 14h

Vagas: 50 casais

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