A- A+

cursos Faculdade oferece cursos gratuitos para fazer hidratante de ureia Com aulas de quatro horas de duração, iniciativa conta com fabricação de hidratantes

O Centro Universitário UniFBV Wyden, localizado na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, realizará, nesta sexta (1°) e no sábado (2), dois minicursos de farmacotécnica sobre “Formulação Hidratante de Ureia”. Ao todo, estão sendo oferecidas 60 vagas gratuitas. A iniciativa é aberta ao público, mediante inscrição.

Os cursos possuem quatro horas de duração, sendo no primeiro dia das 14h às 18h e, no segundo, das 8h às 12h. A qualificação será dividida em duas turmas de 30 alunos.

Nas aulas, os participantes irão aprender o que é a Ureia, o que é o creme, sua função e qual o impacto de percentual da concentração do produto na sua formulação.

As inscrições podem ser feitas no Campus do Centro Universitário, localizado na Rua Jean Emile Favre, Imbiribeira.

Nos dois cursos, as aulas serão ministrados pelo preceptor de estágios do curso de Farmácia da instituição, Salatiel Henrique Lima.

Todo o quantitativo de hidratante produzido ficará na Universidade, onde, futuramente, será realizada uma ação para celebrar o Dia da Mulher com as mulheres colaboradas da instituição.

Mais informações pelo telefone: 0800.771.5001.



Veja também

guerra na ucrânia Ministro diz que é "falácia" envio de ativos russos para Ucrânia