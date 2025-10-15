A- A+

Educação UniFBV promove Feira de Profissões com vivências práticas para estudantes neste sábado (18) Evento gratuito oferece programação imersiva no campus da instituição, localizado na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

Em meio à aproximação dos vestibulares, a UniFBV promove a Feira de Profissões 2025 neste sábado (18), para que estudantes de escolas públicas e privadas tenham uma experiência imersiva no universo acadêmico e profissional.

O evento ocorre no campus da instituição, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, e terá atividades práticas, nas quais os visitantes poderão vivenciar o dia a dia de diferentes carreiras, acompanhados por professores e alunos extensionistas.

Os participantes terão acesso a estandes das ligas acadêmicas, com demonstrações de pesquisas e experimentos.

Além disso, um espaço de empregabilidade, que oferecerá consultoria de carreira e orientações sobre o mercado de trabalho.

Outro destaque será o estande de internacionalização, com informações sobre intercâmbios, cursos de línguas e programas de mobilidade oferecidos pela instituição.

Os laboratórios dos cursos de Saúde e Direito estarão abertos à visitação, assim como as salas de aula que serão utilizadas para o vestibular no mesmo dia.

Participam do evento cursos de todas as áreas do conhecimento ofertadas pela instituição, como Saúde, Tecnologias e Engenharias, Economia Criativa, Gestão e Humanas.

A instituição também oferecerá transporte gratuito para escolas e comunidades das cidades de Escada, Ribeirão e Cabo de Santo Agostinho, além das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) da cidade do Recife.

A entrada é gratuita, sem necessidade de realização de inscrição para participar da feira. No entanto, os interessados em realizar o vestibular do UniFBV no dia do evento devem se inscrever antecipadamente pelo link.

SERVIÇO - Feira de Profissões UniFBV

Data e hora: 18 de outubro, a partir das 8h

Endereço: R. Jean Emile Favre, 422 – Imbiribeira, Recife – PE

Entrada gratuita

Mais informações: (81) 9 9373-3009

Com informações da assessoria



Veja também