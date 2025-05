A- A+

SERVIÇOS UniFBV realiza mutirão de conciliações com ônibus itinerante do TJPE e serviços do Conecta Recife Evento acontecerá nesta quinta-feira (29), na sede do Centro Univesitário, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife

Nesta quinta-feira (29), das 13h às 16h, o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Centro Universitário UniFBV Wyden promove uma ação social em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e a Prefeitura do Recife.

O evento contará com a presença do ônibus itinerante da Justiça, que funcionará como unidade móvel para audiências de mediação e conciliação, realizadas por conciliadores do próprio TJPE.

O ônibus é equipado com salas apropriadas para a realização das audiências e estará estacionado no estacionamento da UniFBV Wyden, no bairro da Imbiribeira.

O objetivo é facilitar o acesso à justiça e resolver demandas como divórcios consensuais, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, entre outras questões que possam ser solucionadas por meio de acordo entre as partes.

“Essa é uma oportunidade de resolver conflitos de forma rápida, acessível e sem burocracia. Nosso foco é garantir cidadania e ampliar o acesso à Justiça para quem mais precisa”, afirma o coordenador do curso de Direito da UNIFBV, professor Antonio Loureiro.

Para participar do mutirão, os interessados devem procurar previamente o NPJ para organização da documentação necessária e triagem dos casos.

Além das conciliações, estarão disponíveis diversos serviços do Conecta Recife, como:

• Emissão gratuita da 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito (com retirada posterior nos cartórios);

• Cadastro Único;

• Agendamento na USF+;

• Emissão e agendamento do Cartão do Idoso e da credencial de estacionamento para idosos;

• Emissão de IPTU;

• Cadastramento no Portal Gov.br.

“A ação reforça o compromisso da UNIFBV com a cidadania e a formação prática dos alunos do curso de Direito, além de mobilizar diversos setores públicos em prol da população”, afirma Loureiro.

