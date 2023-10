UNIFG abre inscrições para Super Aulão gratuito para o Enem em Jaboatão; veja como participar

A- A+

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) batendo à porta, estudantes de todo o Brasil seguem na rotina pesada de estudos para as provas, que acontecem nos dias 5 e 12 de novembro.

Pensando nisso, o Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) abriu inscrições para o Super Aulão preparatório para o exame. Com seis horas de revisão, o aulão será no próximo dia 21, no campus Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Esta é a segunda edição do Super Aulão Enem UNIFG. De acordo com a organização, o espaço montado conta com estrutura para acomodar centenas de alunos, "otimizar o ensino e aumentar o rendimento individual de cada participante".

Para se inscrever para o Super Aulão, é necessário realizar cadastro neste link até o dia 19 de outubro. Além disso, por se tratar de um ato beneficente, cada participante deverá levar, no dia do evento, 1 kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição filantrópica escolhida pela instituição.

As aulas serão divididas em dois turnos, com uma equipe de 11 professores. Serão abordados os principais conteúdos das áreas do conhecimento cobradas nas provas: Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos, Ciências Humanas. Confira, abaixo, a lista de docentes do aulão.

Ciências da Natureza:

Física: Cesar Staundinger

Química: Flávio Carmo

Biologia: Daniel Senna

Linguagens e Códigos:

Maria Pereira

Inglês: Marco Antônio

Redação: Mário Sérgio

Ciências Humanas

História: Pedro Simas

Geografia: Ian Uchoa

Filosofia: Cadu Araujo

Sociologia: Salviano Feitoza

Matemática e suas tecnologias:

Lucas Gustavo

Serviço:

Super Aulão Enem

Local: Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), Campus Piedade

Endereço: Rua Comendador José Didier, nº 27, Piedade

Data do evento: 21/10

Horário: 8h às 17h

