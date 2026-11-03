UNIFG oferece atendimentos gratuitos de saúde e bem-estar no campus Boa Vista
Evento será realizado nesta quarta-feira (4), das 9h às 12h
O Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) realiza, nesta quarta-feira (4), a ação comunitária "De portas Abertas UNIFG".
O evento acontecerá das 9h às 12h, no campus Boa Vista, e oferecerá atendimentos gratuitos nas áreas de enfermagem, nutrição, fisioterapia e psicologia para a população do Recife.
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As atividades serão conduzidas por estudantes e professores da instituição e incluem serviços como aferição de sinais vitais, orientações nutricionais personalizadas, sessões de massagem relaxante e escuta/atendimento psicológico.
Para ter acesso aos serviços, basta se dirigir ao campus no horário indicado, sem necessidade de inscrição prévia.
O coordenador acadêmico da UNIFG, Crístenes Melo, destaca a importância de aproximar a comunidade dos serviços prestados pelo Centro Integrado de Saúde da Universidade.
“Queremos promover um momento de acolhimento e orientação, aproximando a população dos serviços de saúde oferecidos pela instituição. A iniciativa reforça nosso compromisso com a responsabilidade social e com a promoção da saúde e do bem-estar”, pontuou.
O evento também está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente aos relacionados à saúde, ao bem-estar e à educação de qualidade.
Serviço
Horário: 9h às 12h
Local: Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), campus Boa Vista (Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 110, Recife
Atendimentos: Orientações nutricionais, aferição de sinais vitais, massagem relaxante e acolhimento psicológico
Entrada: Gratuita, sem necessidade de inscrição prévia