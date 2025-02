A- A+

solidariedade Unificados Pop Rua faz bazar solidário neste sábado (8) para arrecadar fundos Evento acontece na sede da Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco (Abanfare), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, das 9h às 17h

O coletivo Unificados pela População em Situação de Rua (Unificados Pop Rua) realizará a quarta edição do bazar solidário, neste sábado (8). O evento, que chega para arrecadar fundos para ajudar projetos sociais, acontece na sede da Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco (Abanfare), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, das 9h às 17h.

O objetivo é apoiar as atividades do grupo, incluindo a distribuição de alimentos, serviços de saúde e a manutenção da sede do projeto, localizada em Santo Amaro.

"Esse evento é essencial para garantir a continuidade do projeto e o funcionamento da nossa sede. O Unificados Pop Rua distribui semanalmente mais de 1000 refeições, além de oferecer assistência jurídica, atendimentos de saúde e realizar diversas atividades em nossa sede", afirmou Catarina Lago, dentista e voluntária do projeto.

No bazar, serão vendidos diversos produtos novos e usados, incluindo roupas, sapatos e itens de cama, mesa e banho, com preços a partir de R$ 2.

Unificados Pop Rua faz bazar solidário neste sábado (8) para arrecadar fundos. - Foto: Radmila Arantes/Divulgação

Desde a fundação em 2016, o Coletivo Unificados Pop Rua reúne mais de 50 projetos que trabalham com pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social na Região Metropolitana do Recife.

"Manter nossa sede é crucial, pois é onde preparamos as refeições, realizamos reuniões dos grupos que compõem o coletivo e desenvolvemos atividades junto às comunidades atendidas. O espaço também é utilizado para capacitações e oferece um local onde a população pode cuidar da higiene pessoal, que é algo essencial para manter a dignidade dessas pessoas," completou Catarina Lago.

Serviço:

Bazar Solidário do Coletivo Unificados Pop Rua - 4ª edição

Sábado, 8 de fevereiro, das 9h às 17h

Abanfare - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4766, ao lado do Armazém Coral

