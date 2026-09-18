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carro roubado

Uniformes policiais, coletes balísticos e munições são apreendidos após perseguição em Jaboatão

Agentes realizavam uma fiscalização no quilômetro 83 da rodovia nessa quinta-feira (17) quando deram ordem de parada ao motorista de um carro, que desobedeceu e fugiu pelo canteiro central

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No veículo, foram apreendidos uniformes de polícia, coletes e 51 munições de diversos calibresNo veículo, foram apreendidos uniformes de polícia, coletes e 51 munições de diversos calibres - Foto: PRF/Divulgação

Perseguição policial a um veículo roubado resultou na apreensão de uniformes policiais, coletes balísticos e munições em trecho da BR-101 em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam uma fiscalização no quilômetro 83 da rodovia nessa quinta-feira (17) quando deram ordem de parada ao motorista de um carro, que desobedeceu e fugiu pelo canteiro central.

"Foi realizado o acompanhamento do veículo, que atolou e ficou imobilizado em uma área de terra. Em seguida, quatro homens armados desembarcaram do veículo e fugiram a pé pela rodovia, não sendo localizados", afirmou a PRF.

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No veículo, foram apreendidos uniformes de polícia, coletes e 51 munições de diversos calibres. 

Após consulta, a equipe descobriu que o carro possuía registro de roubo na Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, desde o domingo (13).

O carro e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

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