A- A+

Natal Unimed Recife espalha alegria do Natal no bairro da Ilha do Leite Trem de Natal e coral encantaram pacientes, servidores e quem passava pelo local

A Unimed Recife propagou o espírito natalino pelas ruas do bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife. Nesta quinta-feira (18), o centro hospitalar promoveu o desfile do Trem de Natal, além da apresentação do coral da instituição.

Promovendo a magia da época de maneira itinerante, o Trem do Natal percorreu as ruas da Ilha do Leite e levou encantamento e esperança aos pacientes de todo o complexo hospitalar da Unimed.

Das janelas foi possível acompanhar o veículo inteiramente iluminado, levando consigo o coral e a presidente da Unimed, a Dr. Maria de Lourdes. Celebrando a importância da época, a presidente fez sua reflexão do ano que está passando e deixou os votos para 2026.

"Estamos aqui para comemorar nosso Natal, juntar nossos clientes, cooperados e colaboradores. É uma felicidade gigante estar terminando o ano, foi excelente e vamos pedir a Deus que 2026 continue tão bom quanto foi esse ano. Vamos pensar sempre positivo e pedir a Jesus que cuide do nosso Brasil, do nosso povo pernambucano. Precisamos que esteja conosco", declarou a presidente da Unimed Recife.

Presidente da Unimed Recife, a Dr. Maria de Lourdes discursou durante da Cantata de Natal da Unimed - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Comandado pelo maestro Isamael Barbosa, o coral intercalou importantes reflexões sobre a celebração do nascimento de Jesus Cristo e as tradicionais músicas da época, embalando o ritmo de quem estava presente.

A coordenadora do coral, Uilma Ribeiro, falou sobre a proposta deste ano e lembra que essa apresentação já faz parte do calendário da Unimed há anos.

"Todo ano a gente faz essa Cantata Natalina, prestigiando os colaboradores, os pacientes, para que se sintam mais acolhidos com esse momento. A proposta desse ano foi trazer mensagens de paz, por isso que a gente trouxe 'A Paz', 'Dias melhores', que é para trazer essa segurança de dias melhores, dias de muita paz, dias de muita fé", explicou "Além das músicas natalinas, é isso que a gente quer para o pessoal: muita paz nesse mundo que a gente vê tantos momentos difíceis, mas sabemos que, através da música, conseguimos levar para eles um pouco de conforto", refletiu Uilma.

O Tenor Otávio Lira também interpretou outros clássicos da época natalina e encerrou a cerimônia em grande estilo com o seu canto lírico.

Veja também