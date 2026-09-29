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FUTEBOL Unimed Recife inaugura nova unidade do LAB Uni na Madalena Novo espaço na Avenida José Osório pretende reforçar a agilidade na realização de análises clínicas para os beneficiários da cooperativa

A Unimed Recife inaugurou nesta terça-feira (29) a nova unidade do LAB Uni, na Madalena, na Zona Norte do Recife. O espaço, localizado na Avenida José Osório, pretende reforçar a agilidade e a precisão na realização e na entrega de exames de análises clínicas. A Folha de Pernambuco foi representada no evento pela coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota.

Expansão

A nova unidade do LAB Uni integra a estrutura própria de serviços da Unimed Recife, que já conta com postos de atendimento laboratorial em diferentes pontos da Região Metropolitana do Recife (RMR). Atualmente, a cooperativa lista unidades do LAB Uni em outros quatro bairros da capital pernambucana: Ilha do Leite, Boa Viagem, Casa Forte e Derby.

“Ainda não tinha atendimento da Unimed nesse bairro. Não tenho dúvidas de que ainda vamos inaugurar mais unidades futuramente como essa. O nosso DNA é cuidar de pessoas e estamos inaugurando mais um laboratório para isso", celebrou o vice-presidente da Unimed Recife, Henrique Guido.

O laboratório oferece serviços de análises clínicas aos beneficiários, com coleta de exames e disponibilização dos resultados, inclusive por canais digitais. A expansão integra a rede de atendimento da cooperativa, que também reúne hospitais, centros médicos e outras unidades de assistência à saúde.

“Esse é um projeto de expansão que faz parte do planejamento estratégico da Unimed Recife para ampliar a capilaridade do LAB Uni. Temos outras unidades funcionando e, além da inauguração da Madalena, também estamos no momento de validação da planta para abrir uma unidade de Olinda”, afirmou a gestora de laboratório da Unimed, Amanda Fernandes.

Segundo a Unimed, foram investidos cerca de R$ 900 mil na unidade da Madalena. “Focamos em conforto e tecnologia. Não medimos esforços para oferecer isso ao cliente”, reforçou Amanda. Há projetos para expandir o LAB Uni para outras cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), como Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe.

Certificação

Recentemente, a Unimed celebrou 55 anos de história e recebeu oficialmente a certificação de Membro do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), passando a integrar um ambiente voltado ao desenvolvimento de iniciativas inovadoras, à geração de conhecimento e à aproximação entre organizações, talentos e novas soluções.

Atualmente, a cooperativa conta com mais de 200 mil pacientes em seu plano de saúde. São mais de dois mil médicos cooperados em 70 especialidades, com serviços distribuídos entre unidades de urgência e emergência, centros laboratoriais e de diagnóstico, terapias especiais, entre outros.

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