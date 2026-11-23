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SAÚDE Unimed Recife participa do Legacy Experience com destaque para doutora Lourdinha Presidente da cooperativa abriu oficialmente o evento, que reuniu profissionais da saúde para discutir empreendedorismo, inovação, tecnologia e gestão na medicina; outros representantes da Unimed Recife também participaram da programação

A Unimed Recife marcou presença no Legacy Experience – 1º Congresso de Empreendedorismo Médico de Pernambuco, realizado nesse sábado (21) e domingo (22), no Recife Expo Center, localizado na área central da capital pernambucana.

Um dos destaques da participação da cooperativa foi a presença da presidente Maria de Lourdes C. de Araújo, mais conhecida como doutora Lourdinha. Ela foi responsável pela abertura oficial do congresso.

O encontro foi dedicado à discussão dos novos caminhos da medicina, reunindo profissionais e especialistas em torno de temas como empreendedorismo médico, gestão de consultórios e clínicas, planejamento financeiro, comunicação, inovação, inteligência artificial e desenvolvimento de lideranças.

A participação de doutora Lourdinha na abertura oficial reforçou a presença institucional da Unimed Recife em um espaço de diálogo sobre os desafios e as oportunidades que envolvem a evolução da atividade médica.

A iniciativa também proporcionou a troca de experiências e conhecimentos sobre questões estratégicas para o desenvolvimento da profissão e do setor de saúde.

A cooperativa também esteve representada em diferentes momentos da programação, com a participação de seus médicos e dirigentes em painéis temáticos.

Também no sábado (21), Marcos Pablo participou do painel “Carreira Médica: os princípios que definem os primeiros 10 anos de formado”, que abordou questões relacionadas ao início da trajetória profissional e à construção de uma carreira sólida na medicina.

No domingo (22), Kleber Araújo integrou o painel “Utilizando tecnologias como aliadas na prática médica”, com reflexões sobre o papel das ferramentas tecnológicas na modernização da assistência e na rotina dos profissionais de saúde.

Encerrando a participação da Unimed Recife na programação, Henrique Guido de Araújo, vice-presidente da cooperativa, participou do painel “Liderança e Cultura: como construir uma equipe que sustenta o crescimento”, trazendo para o debate a importância da gestão de pessoas, da cultura organizacional e do desenvolvimento de equipes para o crescimento sustentável das instituições de saúde.

A presença da Unimed Recife no Legacy Experience reafirma a importância da participação da cooperativa em iniciativas que estimulam o conhecimento, a atualização profissional, a inovação e o fortalecimento da medicina.

Mais do que acompanhar as transformações do setor, é fundamental contribuir ativamente para os debates que ajudam a construir os caminhos da saúde no futuro.

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