Mutirão Instituição de ensino promove mutirão odontológico para população, na Zona Norte do Recife A ação da UNINASSAU acontece de 1º a 30 de setembro, nos turnos da manhã, tarde e noite

Em busca de promover atendimento de qualidade, o UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campus Graças, realiza um mutirão odontológico de avaliação gratuito a partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro.



A ação acontece até o dia 30 de setembro, nos turnos da manhã, tarde e noite. Os serviços são voltados para a população e acontecem na Clínica-Escola de Odontologia da instituição.

Os atendimentos serão realizados de segunda à sexta-feira. Os horários são das 9h às 11h, 15h às 17h e 19h às 21h.

Os interessados em participar precisam pegar ficha, sendo 15 distribuídas por turno. A avaliação dos pacientes é gratuita e, caso o tratamento seja necessário, os procedimentos custam uma taxa social.

Os serviços oferecidos por um valor acessível são: restauração, extração, procedimentos de canal, limpeza, aplicação de flúor, raspagem, prótese e clareamento.

De acordo com a responsável técnica da Clínica-Escola de Odontologia da IES, Graziela Linhares, manter precauções regulares ajuda na prevenção de doenças que podem comprometer não só a boca, mas também a saúde sistêmica.



"Iniciativas como essa são extremamente importantes. Elas ampliam o acesso ao diagnóstico precoce e tratamento adequado, promovendo a conscientização e precaução. Essa ação reflete o compromisso da nossa Clínica-Escola em contribuir para uma sociedade mais saudável e informada, valorizando o cuidado integral e o acesso democrático à saúde bucal", destacou.

Serviço: Mutirão de Odonto

Data: 01 a 30 de setembro;

Horário: 9h às 11h, 15h às 17h e 19h às 21h;

Local: Clínica-Escola de Odontologia da UNINASSAU Graças - Rua Joaquim Nabuco, 615.

Com informações de assessoria

