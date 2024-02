A- A+

CARNAVAL Unindo blocos de diversas regiões de Pernambuco, Brincantes desfilam no Bairro do Recife Avenida Rio Branco, Rua do Bom Jesus e Praça do Arsenal compõem roteiro do desfile

Nove blocos de Carnaval que exaltam a cultura popular de Pernambuco, e fazem parte da composição do "Brincantes", desfilam, na noite desta quinta-feira (1º), pelas ruas do Bairro do Recife. O roteiro é composto pela Avenida Rio Branco, Rua do Bom Jesus e Praça do Arsenal.

Apresentação do "Brincantes", em desfile no Bairro do Recife, nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A jornalista e atual secretária de Cultura estadual, Cacau de Paula, marca presença no evento, assim como o secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho (Cidadania).

No “arrastão” colorido, estão, entre outros, representantes das cidades de Olinda, Recife, São Caetano e Buenos Aires.

Apresentação do "Brincantes", em desfile no Bairro do Recife, nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Cada um dos nove blocos reúne, aproximadamente, 60 pessoas para a apresentação. A lista de participação é composta por: Boi da Macuca, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Caboclinhos Canindé, Afoxé Oyá Alaxé, O Homem da Meia-Noite, Batuques de Pernambuco, Cariri Olindense, Urso da Rua do Sapo e Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada.

A secretária Cacau de Paula esteve acompanhando o cortejo durante todo o trajeto, e entregou um certificado de participação para cada grupo. Ela vê o evento como um marco de pluralidade da cultura local.

"Isso aqui é um pouco de tudo o que a gente tem dentro da pluralidade de Pernambuco no Carnaval. Está começando fevereiro, que é tradicionalmente o mês do Carnaval. Reunir essas manifestações que temos é uma prioridade. Esse cortejo visa atrair a população nesse clima”, afirma.

Sem detalhar os próximos passos, ela revelou que essa não será a única edição do "Brincantes" neste ano.

“Esse cortejo também vai acontecer em outros lugares de Pernambuco, e vamos dar mais detalhes sobre isso na semana que vem. Ele vai ‘rodar’, sempre mostrando a nossa diversidade”, diz.

Apresentação do "Brincantes", em desfile no Bairro do Recife, nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Daniel Coelho também citou a expansão do evento para outras regiões de Pernambuco, e voltou a afirmar que "vai fazer o melhor Carnaval do Brasil".

"A gente tem se esforçado bastante para valorizar a cultura popular pernambucana e os nossos artistas. Queremos que o interior venha pra cá, mas os cortejos também irão para o interior, para que quem esteja lá, viva o Carnaval do Recife Antigo e de Olinda, o Carnaval que fazemos aqui na Região Metropolitana. A gente vai fazer o melhor Carnaval do Brasil", projeta com otimismo.

Presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba também se divertiu no cortejo. Ela exalta a pluralidade de culturas, mesmo que a nível estadual.

"Essa ação veio para poder potencializar, já que conta com atrações de Pernambuco todo. A nossa tradição e a nossa cultura são o que nos diferencia. Tem maracatu de Buenos Aires, caboclinhos de Goiana… é uma grande festa para abrir o nosso Carnaval", frisa.

