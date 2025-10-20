A- A+

Saúde Unit-PE e Fundação Altino Ventura realizam consultas oftalmológicas em ação nesta terça-feira (21) Centro Universitário vai oferecer atendimentos gratuitos para pessoas a partir de 55 anos

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, receberá o projeto de Prevenção à Cegueira e Reabilitação Visual nesta terça-feira (21).



Em parceria com a Fundação Altino Ventura (FAV), a iniciativa vai realizar 150 atendimentos oftalmológicos gratuitos a pessoas a partir de 55 anos.

A atividade ocorre das 8h às 12h e das 13h às 16h, na Clínica Escola Integrada de Saúde da instituição de ensino, localizada ao lado do Ginásio Geraldão.

De acordo com o coordenador de Pesquisa e Extensão da Unit-PE, Mário Gouveia, uma equipe de oftalmologia da fundação estará disponível para realizar as consultas e orientações oftalmológicas.

Serão atendidos 75 pacientes no turno da manhã e outros 75 à tarde, com público que já foi inscrito anteriormente.



“Além de preparar pessoas ao mercado de trabalho, nosso compromisso é levar também saúde e qualidade de vida à comunidade, por meio de ações preventivas”, explicou.

Parcerias

Recentemente, outros serviços foram disponibilizados à população no centro universitário.

Em parceria com a Prefeitura do Recife, a Unit-PE recebeu um mamógrafo móvel para atender o público feminino, com idade a partir dos 40 anos, no dia 6 de outubro.



Já no mês de setembro, aconteceu a Semana de Responsabilidade Social, em que foram realizados diversos atendimentos à população.



Durante o momento, o público recebeu consultas médicas nas especialidades de Clínica Geral e Pediatria, aconselhamento nutricional, plantão psicológico e atividades para promoção da saúde bucal, vacinação, além de orientação jurídica cidadã, audiências de conciliação e atendimentos de Procon.

Com informações da assessoria.

Veja também