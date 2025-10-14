A- A+

Graduação Unit-PE abre inscrições para 750 vagas em 10 cursos de graduação no Recife Inscrições seguem até sexta-feira (17) e provas acontecem no dia 26 de outubro; seleção oferece vagas para os turnos da manhã e da noite em diversas áreas

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) está com inscrições abertas, até sexta-feira (17), para o Vestibular Tradicional 2026. A instituição, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como o segundo melhor centro universitário de Pernambuco, oferece 750 vagas distribuídas entre dez cursos de graduação, nos turnos da manhã e da noite. As inscrições devem ser realizadas pelo site da instituição, com taxa no valor de R$55.

Cursos e datas do processo seletivo

As vagas são destinadas aos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. A prova será aplicada no dia 26 de outubro, das 8h às 12h, no campus da Unit-PE, localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão.

Processo seletivo e qualidade acadêmica

O vestibular será organizado pela Strix Educação, empresa especializada em processos seletivos, com mais de 30 anos de experiência e mais de 800 seleções realizadas em diferentes estados. O Grupo Tiradentes, ao qual a Unit-PE pertence, tem 64 anos de atuação e é destaque no Ranking Universitário da Folha de S. Paulo (RUF) 2024.

A metodologia da Unit-PE prioriza a aprendizagem baseada em projetos, estimulando o aluno a resolver problemas reais e desenvolver competências práticas. O objetivo é formar profissionais preparados para o mercado de trabalho, com experiências que unem teoria e prática.

Parcerias institucionais e oportunidades para estudantes

A Unit-PE mantém parcerias com diversas instituições, entre elas o Procon, Porto Digital, Defensoria Pública de Pernambuco, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Receita Federal, Fundação Altino Ventura, GAC-PE, CIEE-PE e IEL-PE.

Em colaboração com o Porto Digital, a universidade oferece cursos de formação em tecnologia, laboratórios especializados e participa do programa Embarque Digital, que prepara jovens de escolas públicas para o setor de T.I. A instituição também integra o Programa UniverCidade, da Prefeitura do Recife, que incentiva a inovação e o empreendedorismo.

Programas de internacionalização e extensão

A Unit-PE conta com núcleos voltados à carreira e empregabilidade, projetos de extensão e mobilidade acadêmica internacional, permitindo que estudantes participem de intercâmbios em instituições parceiras no exterior.

Além disso, o centro universitário realiza atendimentos à comunidade em áreas como Odontologia, Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Estética e Cosmética, Tecnologia da Informação e Direito, oferecendo serviços gratuitos e experiências práticas aos alunos.

Serviço

Vestibular Tradicional Unit-PE 2026

Inscrições: até 17 de outubro de 2025

Prova: 26 de outubro, das 8h às 12h

Local: Campus Unit-PE, Imbiribeira (ao lado do Geraldão)

Taxa: R$ 55

Cursos: Administração, ADS, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia

Inscrições e edital: www.unit.br

Com informações da assessoria

